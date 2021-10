Hauswand hochgeklettert: Feuerwehr hilft Person aus Notlage

Die Feuerwehr wurde Sonntagfrüh zu einem Einsatz an die Buchenstraße gerufen.

Gladbeck. Nachbarn an der Buchstraße in Gladbeck hören aus einer Wohnung Hilferufe und alarmieren die Feuerwehr. Durch ein Fenster gelangt sie ins Haus.

Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen bei einem Einsatz an der Buchenstraße in Gladbeck eine hilflose Person aus einer Notlage bereit. Nachbarn hatten laut Feuerwehr zuvor Hilferufe der Person aus dem 1. Obergeschoss gehört und Alarm geschlagen.

Da die Wohnungseingangstür verschlossen war, verschaffte sich die Gladbecker Feuerwehr Zutritt von außen mit Hilfe tragbarer Leitern. Einsatzkräfte kletterten die Leiter an der Hauswand hinauf und konnten ein auf Kipp stehendes Fenster mit Spezialwerkzeug öffnen.

Durch das Fenster gelangten sie in die Wohnung. Im Anschluss versorgte der anwesende Notarzt die Patientin.

