Hausmeister Krause: Tom Gerhardt feiert Premiere in Gladbeck

Gladbeck. Das Kulturamt bietet eine Übersicht über die kommende Spielzeit in der Stadthalle. Es gibt Theater, Kabarett und Spaß für den Nachwuchs.

Theater, Kabarett und dann noch ganz viel Unterhaltung für Kinder – das alles bietet das neue Programm des Kulturamtes für die kommende Spielzeit in der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Und zum ersten Mal seit Pandemiebeginn wird in der Stadthalle dabei auch wieder komplett auf die Schachbrettbestuhlung verzichtet, die aufgrund durchgehend geführter Abonnements auch im ersten Halbjahr 2023 zum Teil noch vonnöten war.

Los geht es im „gemischten Theaterring“ zu Beginn der Saison im September mit Tom Gerhardt in seiner Paraderolle als „Hausmeister Krause“. Mit der Premierenvorstellung seines Theaterstücks „Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal“ ist er in Gladbeck zu Gast. Und das natürlich mit seiner Lisbeth und dem unvermeidlichen Dackelclub.

Auch im Komödienring darf natürlich herzlich gelacht werden. Angelehnt an Jan Weilers erfolgreiche Werke rund um „Das Pubertier“ findet, nach gelungener Verfilmung von Leander Hausmann, die Theateradaption des Bestsellers im Januar 2024 ihren Weg auf die Stadthallenbühne. In einer Produktion übrigens vom Westfälischen Landestheater.

Weiter geht es auf der Gladbecker Stadthallenbühne mit „Der Mönch mit der Klatsche“

Weiter geht es dann im Komödienbereich im weiteren Jahresverlauf mit „Der Mönch mit der Klatsche“. So heißt das fiktive Gruselstück, das Regie-Assistentin Karin Tor (Michaela Schaffrath) und der Requisiteur Klaus Konski (Stefan Keim) dank eines im Stau steckenden Theater-Ensembles nun plötzlich zu zweit spielen müssen. Sie kennen die Show zwar in- und auswendig, doch wild improvisierend von Rolle zu Rolle zu springen, das stellt die beiden dann doch vor ungeahnte Herausforderungen.

Interessenten für ein bereits jetzt erhältliches, kostengünstiges Abo im jeweiligen Ring können sich ebenfalls an die Stadthallenkasse in Gladbeck wenden. Kassenzeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr, 02043/99-2682 oder per Mail an mjs-kasse@stadtgladbeck.de. Das komplette vorläufige Programm für die kommende Spielsaison inklusive Informationen zu Abonnements steht zum Download auch als PDF auf www.gladbeck.de bereit.

Für das Kabarettprogramm in der Stadthalle konnte das Team des städtischen Kulturamts eine ganz besondere Größe gewinnen. Der Essener Lokalmatador „Hagen Rether“ schaut im September mit seinem stets aktuellen Dauerprogramm „Liebe“ in Gladbeck vorbei. Seine von sanften Pianoklängen begleitete Demontage des Weltgetriebes kommt ohne Politiker-Bashing aus, ohne Beschimpfungen und Pöbeleien, sondern decodiert vielmehr in äußerst kurzweiliger Form die Probleme der Gesellschaft.

Auch für die Kinder steht etwas auf dem Spielplan der Stadthalle

Jungen und Mädchen im Grundschulalter dürfen sich schon jetzt auf spannendes Theater mit „Die drei ??? Kids – Der singende Geist“ freuen. Darum geht’s in dem Stück, das in Gladbeck zu sehen sein wird: Onkel Titus hat eine alte Standuhr ersteigert. Kaum steht sie auf dem Schrottplatz, sind plötzlich jede Menge Leute hinter ihr her. Die drei ??? Kids merken schnell, dass die Uhr ein Geheimnis birgt. Ein singender Geist gibt den drei Detektiven jede Menge knifflige Rätsel auf und führt sie dann auf eine gefährliche Spur.

Kindergartenkinder, die Theater-Minis, werden im April beim aufwendig inszenierten Spektakel „Conni – Das Zirkus-Musical“ selbst zum Teil der Geschichte, wenn sie mögen. Sie können Conni und ihren Freunden helfen, das Zirkus-Abenteuer zu meistern, getreu dem Motto: „Was Conni kann, das kannst du auch!“.

>> Einzeltickets sind ab Montag, 12. Juni, an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle erhältlich sowie auf www.gladbeck.de.

