Hausfassade beschädigt: Unbekannter zündet Müllsack an

Gladbeck. Brandstiftung in Gladbeck: Die Polizei sucht nach einem Mann, der an der Straße „Im Dahl“ gezündelt hat. Ein Zeuge kann den Täter beschreiben.

Die Polizei in Gladbeck fahndet nach einem Brandstifter. Am Freitagabend hat ein unbekannter Täter einen Müllsack angezündet, der an einer Hausfassade an der Straße „Im Dahl“ lag. Das passierte laut Polizei gegen Mitternacht.

Ein 19-jähriger Zeuge wurde zum Glück auf die Flammen aufmerksam und löschte den Brand gemeinsam mit weiteren Zeugen mit Hilfe eines Feuerlöschers. Vorsichtshalber wurde aber dennoch auch noch die Feuerwehr informiert.

An der Fassade des Hauses entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der 19-Jährige, der den Brand bemerkt hatte, kann auch einen Tatverdächtigen beschreiben. Der gesuchte Mann soll schlank sein und etwas längere, dunkle Haare haben. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke und einer schwarzen Hose. Er war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

