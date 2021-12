Corona Hausarztpraxis bietet in Gladbeck Corona-Sonderimpftermin an

Gladbeck. Die Gladbecker Hausarztpraxis Jordan/Czaja/Thomas bietet eine Corona-Sonderimpfaktion an. Sie richtet sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Jordan/Czaja/Thomas in Gladbeck bietet eine Corona-Sonderimpfaktion an. Sie läuft am Samstag, 8. Januar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Praxis an der Bülser Straße 55-57. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In der Gladbecker Praxis werden die Wirkstoffe von Moderna und Biontech gespritzt

Möglich sind während dieser Aktion 800 Impfungen gegen das Coronavirus. Neben dem Wirkstoff von Moderna werde auch ein gewisses Kontingent Comirnaty (Biontech) zur Verfügung stehen, kündigt die Praxis an. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren, „für diese halten wir insgesamt 100 Impfungen bereit“.

Zur Impfung sind Personalausweis, Krankenkassenkarte und Impfausweis mitzubringen.

Wenn möglich sollten folgende Dokumente vorausgefüllt und ausgedruckt mitgebracht werden:https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile

