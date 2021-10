Hausärzte frischen Corona-Impfschutz kontinuierlich auf

Auch in den Gladbecker Hausarztpraxen werden jetzt Corona-Auffrischungsimpfungen durchgeführt (Symbolbild).

Gladbeck. Auch in Gladbeck werden mit steigender Tendenz Corona-Booster-Impfungen durchgeführt. Die Hausärzte bitten um Geduld bei der Terminvergabe.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) begrüßt das Booster-Tempo auch in den Gladbecker Hausarztpraxen. Generell seien die Auffrischungsimpfungen in Westfalen-Lippe gut angelaufen. Durchschnittlich 80.000 Corona-Impfungen führen die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte pro Woche durch. Mehr als ein Drittel davon sind mittlerweile Auffrischungsimpfungen – Tendenz deutlich steigend.

+++ Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck. +++

„Bei der sogenannten Corona-Booster-Impfung geht es darum, mit einer dritten Spritze zunächst vor allem das Immunsystem der älteren und einiger vorerkrankter Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Das ist nötig, weil die Schutzwirkung bei ihnen meistens schwächer ausfällt als bei anderen“, erklärt Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Auffrischungsimpfung in diesen Fällen frühestens nach sechs Monaten. „Die Booster-Impfung ist wichtig, aber es ist nicht nötig, dass man exakt ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung in der Praxis steht. Der Impfschutz verschwindet ja nicht auf Knopfdruck. Es gibt keinen Grund, nervös zu werden“ so Dr. Dirk Spelmeyer, KVWL-Vorstandsvorsitzender.

Auffrischungsimpfung für Bürger ab 60 Jahren möglich

Bitte aus diesem Grund: Die Patienten und Patienten sollen den Arztpraxen zeitlichen Spielraum bei der Terminvergabe zugestehen, denn neben den planbaren Corona- und Grippe-Impfungen wird der Praxisalltag momentan auch stark durch die aufkommende Erkältungs- und Grippewelle bestimmt. Außerdem sei zu bedenken, dass die Praxen den Corona-Impfstoff mit einem Vorlauf von zwei Wochen bestellen. „Es ist genug Impfstoff da, aber das ersetzt trotzdem nicht die Planung“, macht Spelmeyer deutlich.

Seit Anfang September haben die Mitglieder der KVWL schon rund 165.000 Auffrischungsimpfungen im Landesteil Westfalen-Lippe vorgenommen. „Unsere Ärztinnen und Ärzte haben sich zunächst um die Bewohner der Alten- und Pflegeheime gekümmert, denn ihre Zweitimpfung lag am längsten zurück“, sagt Thomas Müller, Vorstand der KVWL. Inzwischen sind die meisten Heime versorgt und in den Praxen werden nun nach und nach Personen über 70 Jahre, immungeschwächte Menschen sowie jene, die den Vektorimpfstoff von Johnson und Johnson erhalten haben, ein weiteres Mal gegen Corona geimpft. Auch Bürgerinnen und Bürger, die älter als 60 Jahre sind, können nach ärztlichem Ermessen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck