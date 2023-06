Happy End: 18-jähriger Kater aus Essen in Gladbeck gefunden

Gladbeck. Eine Gladbecker Familie findet einen Kater im Garten und sucht den Besitzer – mit Erfolg. Der Senior hatte sich von Essen nach Gladbeck verirrt.

Aufregendes Wochenende für den 18 Jahre alten Kater Yuri: Drei Tage lang wurde er in Essen vermisst und gesucht – und tauchte schließlich im Garten einer Gladbecker Familie auf. Auf dem Rosenhügel räumte Cuma Cetin am Sonntagmorgen (4. Juni) gerade gemeinsam mit seiner Tochter die Garage auf, als dieser der unbekannte Kater im Garten auffiel.

„Ich hatte sofort im Gefühl, dass der Kater umherirrt und sein Zuhause sucht“, erzählt Cetin. „Er sah sehr erschöpft aus und hat laut miaut“. Der Familienvater vermutete, dass das Haustier aufgrund seines augenscheinlich hohen Alters den Weg nach Hause vergessen hatte und versorgte ihn zunächst mit Nahrung und Wasser. Doch der Kater zog den ganzen Tag über nicht weiter, sondern miaute selbst am späten Abend gegen halb zwölf noch laut auf der Terrasse am Rosenhügel. Zudem habe er die Gegend suchend abgeschnüffelt.

Kater Yuri kommt aus Katernberg – Besitzer über Chip ermittelt

Cetin fotografierte den Kater und stellte die Fotos und ein Video in eine Nachbarschaftsgruppe in WhatsApp – mit der Frage „Kennt jemand diese Katze?“ hofft er, dort den Besitzer ausfindig zu machen. Doch zunächst meldete sich niemand. Eine Nachbarin aus der WhatsApp-Gruppe machte dann Eva Babel von der Tierhilfe „Recht auf Leben e.V.“ in Gladbeck auf den Kater aufmerksam. Diese kam am Montag zum Rosenhügel, um dort den Chip des Katers auszulesen und so sein Zuhause zu ermitteln – mit vollem Erfolg.

Über die „Tasso“-App konnte der Besitzer, ein Mann aus Essen-Katernberg schnell ausfindig gemacht werden – gute sieben Kilometer entfernt vom Fundort in Gladbeck. Es stellte sich heraus, dass der Kater Yuri heißt und schon 18 Jahre alt ist. „Wenn man sich überlegt, was der Kater in dem hohen Alter für eine Strecke zurückgelegt hat, das ist wirklich der Wahnsinn. Ein Glück, dass der Kater gechippt war, sonst hätte man den Besitzer vielleicht nie gefunden“, so Cetin.

Hans Peter Leymann-Kurtz aus Essen ist nach drei Tagen wieder mit seinem Kater Yuri vereint. Foto: Cuma Cetin / Privat

Am Dienstag kam es schließlich zum emotionalen Wiedersehen des Besitzers und seines geliebten Katers. Sobald Yuri seinen Halter wiedererkannt hatte, lief er auf ihn zu, strich ihm um die Beine und miaute laut. Der Besitzer war überglücklich, seinen Kater wieder in die Arme schließen zu können. „Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut“, erzählt Cetin. Auch er habe sich unglaublich über das Happy End gefreut

