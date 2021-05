Hanna Fenner leitet jetzt den Betriebshof der Stadt Gladbeck

Gladbeck. Erfahrungen als Betriebshofleiterin hat Hanna Fenner schon in Castrop-Rauxel gesammelt. Nun übernimmt sie den Job von Heinrich Vollmer beim ZBG.

Hanna-Stefanie Fenner wird neue Leiterin des Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG). Heinrich Vollmer, bisheriger Chef, geht im Sommer nach 44 Jahren in der Stadtverwaltung in den Ruhestand.

Hanna Fenner tritt ihr neue Stelle bim ZBG in Gladbeck im Sommer an

Hanna-Stefanie Fenner ist die erste Frau an der ZBG-Spitze. Sie tritt ihre neue Stelle im Sommer an. In der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses wurde die 48-Jährige offiziell im Amt bestätigt. Sie war bereits in Gelsenkirchen für Gelsendienste tätig und hat danach als Betriebshofleiterin bei den Stadtbetrieben Castrop-Rauxel gearbeitet. Seit 2018 leitet sie die Abteilung „Logistik, Strategie und Verträge“ bei den Technischen Betrieben Solingen. Hanna-Stefanie Fenner lebt in Castrop-Rauxel und ist verheiratet.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier

Heinrich Vollmer wurde in der Betriebsausschuss im April in der Stadthalle von Bürgermeisterin Bettina Weist verabschiedet. „Sie haben beim Zentralen Betriebshof Ihre Spuren hinterlassen und sind bei Bürgerinnen und Bürgern hoch angesehen. Sie stehen für Zuverlässigkeit, eine akribische Arbeitsweise und einen kollegialen und vertrauensvollen Führungsstil. Ich danke Ihnen für Ihre geleistete Arbeit und Ihre Jahre bei der Stadtverwaltung“, so die Bürgermeisterin.“ Der neuen ZBG-Chefin wünschte Weist viel Glück. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit Hanna-Stefanie Fenner.

Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck