Handwerkskammer lädt zum Nachhaltigkeitstag ein

Gladbeck. Die Handwerkskammer lädt für den 9. November auch Betriebe in Gladbeck zu einem Nachhaltigkeitstag ein. Thema: „Energieeffizientes Bauen“.

Zu ihrem Nachhaltigkeitstag am 9. November lädt die Handwerkskammer (HWK) Münster, in deren Zuständigkeitsbereich auch Gladbeck gehört, Betriebe des Bauhandwerks ein. Schwerpunkt der gebührenfreien Veranstaltung energieeffiziente nachhaltige Bauen.

Die Dramatik und Unausweichlichkeit von Klimaschutz und Energiewende verdeutlicht eingangs Prof. Dr. Volker Quaschning. Der Wissenschaftler lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Sein Thema auf dem Nachhaltigkeitstag: „Die Welt vor dem Klimakollaps – was ist zu tun? Klimaneutrale Energieversorgung und energieeffiziente Gebäude“.

Im Bildungszentrum ist nachhaltige Bau-, Sanierungs- und Anlagentechnik zu besichtigen

Eine anschließende Diskussion fügt die Sichtweise der angewandten Forschung und der handwerklichen Praxis hinzu. Teilnehmer sind Gotthard Walter (IWARU Institut für Infrastruktur, Wasser, Ressourcen und Umwelt an der FH Münster) und Frank Steffens (Bauunternehmen Brüninghoff). Nach dem Mittagessen mit Gelegenheit zum Netzwerken besteht die Möglichkeit, im Handwerkskammer Bildungszentrum (HBZ) nachhaltige Bau-, Sanierungs- und Anlagentechnik zu besichtigen. Danach stehen zwei Foren zur Auswahl: „Anlagentechnik: Die Zukunft ohne fossile Energieträger gibt es schon“ und „Bautechnik: klimaschonend bauen mit nachhaltigen Baustoffen und Verfahren“.

Die Veranstaltung dauert von 10 bis 16 Uhr. Anmeldung und Programm online: www.hwk-muenster.de/nachhaltigkeitstag

