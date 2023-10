Halloween: Wo in Gladbeck findet der Grusel-Spaß statt?

Vor diesem Haus an der Beethovenstraße in Gladbeck-Zweckel tanzen die Geister schon – in Vorfreude auf Halloween.

Gladbeck. Halloween-Häuser, Gruselspaß für Kinder und Erwachsene. Die WAZ Redaktion möchte wissen, wie und wo Gladbecker Halloween feiern. Bitte melden!

Ein schaurig-schönes Datum wirft wie von Geisterhand auch in Gladbeck seine Schatten voraus: Am 31. Oktober ist Halloween.

Da treffen sich abends nicht nur kleine Schreckensgestalten, um an den Haustüren nach Süßem oder Saurem zu fragen. Erwachsene Freunde des schaurigen Vergnügens verabreden sich zu Partys, auf denen es vor Geistern, Monstern und Vampiren nur so wimmelt.

Und Gruseliges spielt sich natürlich auch an vielen Häusern und in etlichen Vorgärten ab. Wer Halloween liebt, der dekoriert sein Heim nämlich gern entsprechend – mit Särgen, Gespenstern, Untoten und riesigen Spinnen in glitzernden Netzen. Ein Haus an der Beethovenstraße in Gladbeck-Zweckel ist bereits zum Hingucker für alle Fans des Schaurigen geworden. Und die Bewohner haben auch noch weitere Pläne für Halloween.

Die Redaktion sucht aber auch noch weitere Spuk-Häuser und öffentliche Gruselpartys, die in Gladbeck zum geselligen Schaudern einladen. Also: Über Hinweise auf noch mehr Halloween in der Stadt freuen wir uns per E-Mail an redaktion.gladbeck@waz.de

