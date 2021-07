Hallenbad Gladbeck öffnet wieder für Anfängerkurse

Im Hallenbad Gladbeck bekommen Vereine in den Sommerferien ausgeweitete Wasserzeiten.

Schwimmkurse sind bei vielen Kindern während der Pandemie zur kurz gekommen. Aus diesem Grund wurden die Wasserzeiten im HallenbadGladbeck in den Sommerferien für Schwimmvereine ausgeweitet. Erreicht wird dies gegenüber den Vorjahren, indem das städtische Hallenbad zu bestimmten Zeiten exklusiv für Anfängerschwimmkurse von Vereinen geöffnet bleibt.

Viele Gladbecker Kinder und Jugendliche nutzen die Angebote des VfL Gladbeck 1921, des SV Gladbeck 13 und der DLRG Gladbeck, um Kurse zu besuchen und Schwimmabzeichen zu erlangen. Momentan wird wöchentlich 250 Kindern im Hallenbad verteilt auf 24 Kurse das Schwimmen beigebracht. Ebenso nutzen 25 Mädchen und Jungen die Möglichkeit, nun ihre Schwimmabzeichen nachzuholen. „Die Stadt Gladbeck freut sich, nach der langen Corona-Auszeit wieder Schwimmkurse über die Vereine zu ermöglichen“, erklärt Sportdezernent Rainer Weichelt.

Die öffentliche Badezeit ist vom 5. Juli bis zum 15. August, von montags bis freitags, in der Zeit von 7 Uhr bis 12 Uhr. An den Samstagen und Sonntagen öffnet das Hallenbad an der Bottroper Straße für die Öffentlichkeit von 8 Uhr bis 12 Uhr. Eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 02043 / 967300 während der Öffnungszeiten ist weiterhin erforderlich.

