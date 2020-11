Händler in Gladbeck starten wieder ihre Wunschbaum-Aktion

Gladbeck. Vier Kaufleute aus Gladbeck geben Wunschzettel von Kindern aus bedürftigen Familien aus. Gladbecker können Geschenke zu Weihnachten packen.

Auch wenn in diesem Jahr nichts ist, wie es sonst war, so wird es trotzdem die seit Jahren bekannte Wunschbaum-Aktion von den vier Gladbecker Kaufleuten Heike Funke (Laudenbach Reisen) Sandra Beckmann (Sandra Beckmann Haarexperten) Annegret Tarrach (Blumengeschäft Art of Flowers) und Peter Weis (Optik Rodewald) geben. „Die Wunschbaumaktion hat sich in den vergangenen Jahren sehr etabliert und ist gerade in diesem Jahr besonders wichtig, da die Situation für viele Familien unsicherer geworden ist“ so Anne Tarrach.

So sind wieder rund 200 Wunschzettel über das Jugendamt an bedürftige Familien ausgegeben worden. Die Kinder konnten so ihre Wünsche aufschreiben, diese landen dann an den Wunschbäumen in den beteiligten Geschäften. Hilfsbereite Gladbecker können sich dort einen oder auch mehrere Zettel vom Baum pflücken.

Lauter Zettel mit Wünschen hängen am Wunschbaum. Foto: Optik Rodewald

Die liebevoll gepackten Geschenke sollen dann bis zum 12. Dezember in den Geschäften abgegeben werden und werden am 14. Dezember im Rathaus an das Jugendamt und von dort aus an die beschenkten Kinder weitergeleitet. Bürgermeisterin Bettina Weist wird die Übergabe begleiten.