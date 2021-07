Grüne schlagen Testlauf für Gastromeile auf Rentforter vor

Gladbeck. Auf der Rentforter Straße gibt es eine Baustelle. Die Zeit kann für einen Gastromeilen-Versuch genutzt werde, schlagen die Gladbecker Grünen vor.

Die Rentforter Straße wird baustellenbedingt für einige Zeit zur Einbahnstraße. Eine gute Gelegenheit, meinen die Grünen in Gladbeck, in dieser Zeit „einen Testlauf für eine Gastromeile zu starten“.

Die Grünen hatten vorab bereits vorgeschlagen, den Teil der Rentforter Straße zwischen Barbarastraße und Bottroper Straße als verkehrsberuhigten Geschäftsbereich oder als Fahrradstraße auszuweisen. Gleichzeitig wollten sie eine Einbahnstraßenregelung einführen. Hintergrund war, in der innerstädtischen Straße mehr Platz für Gastronomie und Aufenthalt zu erzeugen und somit die Gladbecker Gastronomie zu stärken.

Die Baustellenregelung kann die Funktionsfähigkeit einer Einbahnstraße an dieser Stelle zeigen

„Nachdem die Verwaltung und die anderen Fraktionen zunächst zurückhaltend reagierten, bietet sich die Baustellenregelung nun an, um die Funktionsfähigkeit einer Einbahnstraße und deren Auswirkungen zu beobachten“, so Bernd Lehmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Partei.

Daher geht nun die Bitte an die Verwaltung, „die Verkehrsflüsse bzw. die Verkehrsverlagerungen zu erfassen und mit den Anliegerinnen und Anliegern die Regelung zu erörtern“. Natürlich müssten zudem auch Gespräche mit Feuerwehr und Krankenhaus erfolgen, bei denen geklärt werden müsse, inwieweit Rettungsdienst- und Krankentransporte durch eine Einbahnstraßenregelung eingeschränkt sein könnten. Des weiteren haben die Grünen gegenüber Stadtbaurat Kreuzer angeregt, sich um Stadtmöbel über das Zukunftsnetz Mobilität NRW zu bemühen. Das Zukunftsnetz, dem die Stadt beigetreten ist, verleihe Möbel an Kommunen, mit denen Parkplätze in schöne Aufenthaltsbereiche mit Bepflanzung und Sitzbänken umgewandelt werden können.

Lehmann: „Die Sitzmöbel könnten zum Beispiel in der Rentforter Straße und der Goethestraße oder in den Stadtteilen aufgebaut werden und eine schöne Möglichkeiten zum Verweilen bieten“, erklärt Lehmann. Für diese Idee hätten die Grünen bereits im Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss geworben.

