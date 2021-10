Grüne: Mehr Grün statt reine Verdichtung entlang der A 52

Die Grünen fordern mit Blick auf die Diskussion um die Nutzung der künftigen Flächen am A-52-Deckel eine Ausweitung der Grünflächen ab Wittringen als Mühlbachpark bis zur Heege.

Die Grünen fordern mit Blick auf die Nutzung der Flächen rund um den zukünftigen A-52-Deckel in Gladbeck einen innerstädtischen Grünzug – einen „Mühlenbachpark“, der sich von Wittringen bis zur Heege zieht.

Die Entwicklung entlang der B 224 biete die Chance für mehr Grün und Aufenthalt und dürfe nicht zu kurz kommen“, schreiben die Grünen. Abgelehnt wird von ihnen die von der Verwaltung vorgestellte bauliche Entwicklung. Grün- und Parkstrukturen mit Spiel- und Erholungsmöglichkeiten für Familien und Kinder scheinen, kritisiert Grünen-Ratsmitglied Bernd Lehmann, „den wirtschaftlichen Wertschöpfungspotenzialen untergeordnet zu werden“.

Der Wittringer Mühlenbach bietet Potenzial für einen größeren Erholungsraum

Gerade der Wittringer Mühlenbach biete Potenzial, den Wittringer Erholungsraum als Mühlenbachpark fort zu führen. „Wir Grüne wollen die Option, im Zentrum unserer Stadt eine grüne Lunge auszubilden“, so Lehmann. Die Grünen wünschen sich breite Wege für Fußgänger und Radfahrer abseits der Straßen durch den neuen Grünzug.

Grüne Inseln, die es mit dem Mühlenbachpark zu vernetzen gelte, wären mit Halde und Festplatz bereits vorhanden. Spielplätze und Bewegungsangebote könnten in dem Grünzug ergänzt werden. Die Klimafolgen machten deutlich, so Lehmann, „dass wir Versickerungsflächen und Grün auch gerade in der Stadt brauchen, eine Fokussierung allein auf bauliche Verdichtung wäre falsch.“

