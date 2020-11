Grüne kritisieren Wahl von Drosdzol zum BM-Stellvertreter

Gladbeck. Die Grünen in Gladbeck üben Kritik an der CDU: Dietmar Drosdzol sei mit den Stimmender AfD zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt worden.

Die Gladbecker Grünen sehen die Wahl von Dietmar Drosdzol (CDU) zum stellvertretenden Bürgermeister kritisch. „Selbstverständlich war die Wahl demokratisch und ist korrekt abgelaufen, jedoch hätten wir uns eine andere Reaktion von Herrn Drosdzol gewünscht“, so Fraktionsvorsitzende Ninja Lenz in einer Stellungnahme zur Wahl der stellvertretenden Bürgermeister.

Das Risiko eingegangen, mit Stimmen der AfD gewählt zu werden

Bei der Stimmenverteilung im ersten Wahlgang sei es schon sehr naheliegend gewesen, „dass die fünf Stimmen von der AfD kamen, und diese Tatsache muss auch Herrn Drosdzol klar gewesen sein“. In der geheimen Wahl sei es der CDU natürlich nicht möglich gewesen, die Stimmen der AfD zu verhindern.

Doch genau aus diesem Grund hätte Dietmar Drosdzol nicht in die Stichwahl gehen dürfen, so Lenz weiter. Denn hier sei er ganz bewusst das Risiko eingegangen, auch mit Stimmen der AfD gewählt zu werden. „Gerade weil die CDU sich erst kurz vor der ersten Ratssitzung noch in der Öffentlichkeit von der AfD distanziert hat, haben wir ein wenig mehr Bedauern und einen kritischeren Blick im Umgang mit dem Ergebnis der Wahl am Donnerstag erwartet“, sagt Lenz. In die Stichwahl zu gehen, um zu versuchen, mit den Stimmen der AfD erster stellvertretender Bürgermeister zu werden, das hätte nach Ansicht der Grünen nicht passieren dürfen.

Grüne: AfD versucht, Unruhe in den Gladbecker Rat zu bringen

„Die AfD ist eine, zu unserem Bedauern, in Gladbeck demokratisch gewählte, aber in ihren Äußerungen und Forderungen undemokratische und rechtsextreme Partei, die auch hier in Gladbeck versucht, Unruhe in den Rat zu bringen, wofür die Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister nicht das einzige Beispiel bleiben wird. Wir werden weiterhin versuchen, diesem Rechtsruck - so gut es geht - Einhalt zu gebieten. Alle demokratischen Parteien müssen hier gemeinsam aufpassen, dass die AfD keinen Keil zwischen uns treibt“, betonen auch Lisa Engineer und Bernd Borgwerth, die neuen Vorsitzenden der Grünen.