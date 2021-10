Grüne kritisieren Integrationsverständnis der CDU Gladbeck

Bei der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag gab es Auseinandersetzungen auch über das geplante Jungenwohnheim in Gladbeck. Die Grünen kritisieren nun die CDU. Das Bild zeigt die Bürgerversammlung zu dem Jungenwohnheim im August.

Gladbeck. In der vergangenen Ratssitzung hatte es in Gladbeck Streit um das Thema Integration gegeben. Grüne schreiben nun einen offenen Brief an die CDU.

Die Grünen wenden sich nach der vergangenen Ratssitzung, in der es viel Streit um die Themen Integration und Flüchtlingspolitik gegeben hatte, nun in einem offenen Brief an die CDU. Darin kritisieren sie vor allem das Integrationsverständnis der Ratsfraktion.

„Sie begrüßen uns mit genüsslicher Verachtung in der vergangenen Ratssitzung als „verehrte Diverse“, um gleich darauf deutlich zu machen, wie sich Ihr Männerbund Integration vorstellt. Die ist nicht von Diversität geprägt, sondern duldet nur Anpassung und Unterordnung“, heißt es in dem Schreiben. Der CDU sei die Unterscheidung zwischen Mehrheitsgesellschaft, die die Regeln festlege, und Minderheitsgesellschaft, die sie zu befolgen habe, wichtig. „Alles Neue, ein Austausch über die Welt hinter Ihrem Tellerrand scheint Ihrer Männerrunde fremd oder gar beängstigend. In Ihrer Angst fühlen Sie sich als Beschützer der Mehrheitsgesellschaft, fordern mehr Integration der Anderen und merken gar nicht, dass Sie die Spalter sind, die die Integration verweigern“, kritisieren die Grünen weiter.

So habe die CDU Vertreter des IBG-Vereins, der an der Roßheidestraße den Bau eines islamischen Jungenwohnheims plant, bei der Bürgerversammlung im August gefragt, wie viele Deutsche das neue Bildungszentrum leiten und die Kinder unterrichten werden. „Indem man auch nach über einem halben Jahrhundert immer noch Grenzen zwischen Wir und Ihr zieht, kann man nicht integrieren“, schreiben die Grünen nun in ihrem offenen Brief weiter. Die CDU fühle sich von den Grünen zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt, „um gleich darauf mit den Verfassungsfeinden der AfD gemeinsam für deren Antrag zu stimmen. Eine klare Abgrenzung nach rechts stände Ihnen besser zu Gesicht“. Die CDU solle keine Angst vor Diversität haben, so die Grünen, sie führe zu Meinungsvielfalt und neuen Erkenntnissen.

