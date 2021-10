Gründertag: Im Kreativamt steigt eine Treppenhausparty

Im Kreativamt in Gladbeck am Jovyplatz gibt es am 16. November eine Treppenhausparty. Die Aktion ist Teil der Veranstaltungen, die das Startercenter im Kreis Recklinghausen zur Gründungswoche Deutschland plant.

Gladbeck. Das eigene Business richtig starten: Die Stadt Gladbeck beteiligt sich mit einer Info-Aktion im Kreativamt an der Gründungswoche Deutschland.

Im November findet bundesweit die „Gründungswoche Deutschland“ statt. Mit acht Veranstaltungen rund um das Thema berufliche Selbstständigkeit beteiligt sich das Startercenter des Kreises Recklinghausen gemeinsam mit zahlreichen Partnern an der Aktion. In Gladbeck findet z.B. am Dienstag, 16. November, ein Gründertag mit einer Treppenhausparty im Kreativamt statt.

Es geht um unternehmerisches Denken und Handeln

Vom 15. bis zum 21. November 2021 dreht sich also alles um Gründergeist, Existenzgründung und unternehmerisches Denken und Handeln. Angeboten werden im Kreis Seminare wie „Grundlagen für eine erfolgreiche Existenzgründung“, „Steuern für Anfänger“ sowie „Fallstricke und Risiken der Unternehmensgründung“. In weiteren Seminaren geht es um die Themen Finanzen, Betriebsprüfung, Mindestlohn, Marketing und Vertrieb.

Die Veranstaltung in Gladbeck steht unter dem Motto „Starte dein Business jetzt! Kohle. Impulse. Vertrieb“. Los geht es um 17 Uhr im Kreativamt am Jovyplatz. Über die finanzielle Absicherung für Gründer informiert in einem Referat Tim Deden, Regionalleiter der Bürgerschaftsband NRW. Im Anschluss präsentieren sich junge Unternehmen in aller Kürze (Elevator Pitches). Und dann geht es noch um die „fünf fatalen Fehler, die Gründer in ihrer On- und Offline-Vermarktung begehen“. Anmelden kann man sich zur Treppenhausparty im Kreativamt per Mail an maria.jost@stadt-gladbeck.de.

Bei allen Veranstaltungen gelten die 3G-Regeln

Bei allen Veranstaltungen gelten die 3-G-Regel sowie die aktuellen Regelungen zur Maskenpflicht. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist notwendig. Weitere Fragen beantwortet Henrike Hartz unter: Tel: 02361/53-4330 oder per Mail an startercenter@kreis-re.de. Die Gründungswoche Deutschland ist eine bundesweite Aktion, um Unternehmertum und Gründergeist zu stärken. Sie ist zudem Teil der internationalen Global Entrepreneurship Week, die vom 15. bis 21. November 2021 zeitgleich in rund 180 Ländern stattfindet.

Mehr Informationen über das Programm zur Gründungswoche im Kreis Recklinghausen gibt es auf www.kreis-re.de.

