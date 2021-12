Großer Erfolg für die Wunschbaum-Aktion von Caritas und WAZ

Auch in Dr. Kuhns Apotheke an der Lambertistraße in Gladbeck stand in diesem Jahr wieder ein Wunschbaum für Senioren.

Gladbeck. Caritas und WAZ Gladbeck hatten in zwei Apotheken wieder Wunschbäume für Seniorinnen und Senioren aufgestellt. Alle Wünsche wurden erfüllt.

Die diesjährige Wunschbaum-Aktion von WAZ Gladbeck und Caritas ist beendet – und alle Wünsche von Seniorinnen und Senioren konnten erfüllt werden. In der Punkt-Apotheke und in Dr. Kuhns Apotheke in der Innenstadt standen seit Ende November je ein Tannenbaum mit Wunschzetteln, Kunden konnten die Karten abnehmen und die darauf notierten Wünsche erfüllen.

Lesen Sie auch:

Rund 170 Karten waren ausgegeben – ebenso viele Geschenke brachten die Gladbeckerinnen und Gladbecker in den vergangenen Tagen in die Apotheken zurück. Jetzt sollen sie in den kommenden Tagen an die von der Caritas in der ambulanten Tagespflege betreuten Menschen verteilt werden. Die Bandbreite der Wünsche war groß – und ging von Duschgel über Kuscheldecken bis hin zu Büchern.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr stand auch jetzt für viele Gladbecker wieder fest, dass sie den Senioren die kleinen Wünsche erfüllen und ihnen so eine große Freude machen wollten. Einer Neuauflage der beliebten Aktion im kommenden Jahr steht hoffentlich nichts im Weg.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.

Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck