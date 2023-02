Blaulicht Großbrand in Gladbeck: Lagerhalle für Stroh in Flammen

Gladbeck. Am frühen Freitagmorgen rückte die Gladbecker Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Die Löscharbeiten in der Lagerhalle dauern noch an.

In Gladbeck hat eine Strohlagerhalle gebrannt. Die Feuerwehr rückte am frühen Freitagmorgen um 1.34 Uhr zur Feldhauser Straße aus. Dort standen Teile einer 600 Quadratmeter großen Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Flammen. Weil die Halle einsturzgefährdet war, löschten die Rettungskräfte den Brand von außen. Mit einer Drehleiter verhinderte die Feuerwehr, dass die Flammen auf andere Teile der Halle übersprangen. Menschen und Tiere waren nicht in Gefahr.

Anschließend verschafften sich die Rettungskräfte mit einem Trennschleifer Zutritt zur Halle. Die Nachlöscharbeiten im Innern, so die Feuerwehr, werden vermutlich den ganzen Freitag andauern. Das Gebäude, auch der Teil, der nicht vom Feuer betroffen war, darf nicht mehr betreten werden. Insgesamt waren 61 Feuerwehrleute mit 21 Fahrzeugen im Einsatz, die Polizei hat den Brandort nun beschlagnahmt und ermittelt zur Ursache des Feuers.

