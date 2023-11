Gospel: Gewinnen Sie Karten für „Sisters & Brothers“

Butch Williams ist bei „Sisters & Brothers in Concert“ in Gladbeck dabei – und Sie auch, mit unserem Gewinnspiel und ein wenig Glück.

Gladbeck. Die WAZ und der Jazzclub Gladbeck verlosen fünf mal zwei Karten für die Gospelkonzerte in St. Lamberti. So können Sie mitmachen.

Die WAZ verlost gemeinsam mit dem Jazzclub Gladbeck fünf Mal zwei Karten für das alljährliche Gospelhighlight „Sisters & Brothers in Concert“. Die beiden Shows gehen am Sonntag, 10. Dezember, ab 16 und 19 Uhr über die Bühne, jeweils in der Kirche St. Lamberti.

Für eine Chance auf zwei Tickets müssen Sie nur die Nummer 01378 78 76 38 anrufen, ein Anruf kostet 0,50 Euro. Die Verlosung läuft bis Samstag, 2. Dezember. Die Gewinner werden benachrichtigt.

