God save the Queen! Die Krönung der Appeltatenmajestät

Gladbeck. Chiara Rasche ist nun auch offiziell Gladbecks neue Appeltatenmajestät. Wie die Krönung vonstatten ging, und was in der Stadt sonst noch los war.

Was für ein Tag für eine Krönung! Der Himmel strahlendblau, die Sonne ein Traum in Gold – und das Volk einfach nur bestens gelaunt. Wie immer, wenn in Gladbeck das Appeltatenfest gefeiert wird. Für solch eine festlich-fröhliche Kulisse hätte garantiert auch König Charles III. – selbst ja auch noch nicht ganz so lange am Amt – ein wohlwollendes Lächeln parat gehabt, hätte ihn die Kunde von dem kleinen Stadtfest in Germany im fernen, oft ja regnerischen London erreicht.

Der Appelatentaten-Sonntag in Gladbeck – ein Tag wie aus dem Bilderbuch

Für Chiara Rasche war es bestimmt ein Tag wie aus dem Bilderbuch, der Appeltatensonntag, an dem sie zu Gladbecks neuer Appeltatenmajestät 2023/24 ernannt wurde. Mit 21 Jahren übrigens die jüngste Königin in den Reihen der Stadtfest-Majestäten. Und noch dazu erst ganz kurz Gladbeckerin! Sie freue sich auf ein Jahr voller Begegnungen, erklärte die neue Appeltatenmajestät, die vor zwölf Monaten noch in Jena gelebt hat, in ihrer ersten Ansprache ans Volk. Und: „Ich hoffe, den Anforderungen, die das Amt mit sich bringt, gerecht werden zu können!“ Auch diese bescheidenen Worte hätte König Charles als Freund des Bodenständigen garantiert goutiert. Von den Gladbeckern auf dem Rathausplatz gab’s dafür auf jeden Fall reichlich Beifall.

Was sonst noch so alles geschehen ist an diesem strahlenden Tag im Spätsommer, das wird die 21-Jährige wohl erst im Laufe der nächsten Zeit richtig realisieren. Angefangen von der weißen Kutsche, die sie von zu Hause abgeholt hat, bis hin zur Krönungszeremonie, stimmungsvoll durchgeführt von einer bestens gelaunten Bürgermeisterin Bettina Weist. Meryem Cin, bis zu diesem Zeitpunkt Gladbecks amtierende Majestät, überreichte das Apfelzepter mit strahlendem Lächeln an ihre Nachfolgerin – und die Umarmung im Anschluss, die kam von ganzem Herzen. Gladbecks Majestäten halten zusammen.

Auch die Delegationen aus Gladbecks Partnerstädten begleiteten den Krönungsumzug durch die Innenstadt

Als ob das noch nicht Märchenhaftes genug wäre für einen Tag, ging es dann auch noch im Krönungsumzug durch die Innenstadt. Zu Fuß diesmal, ohne Kutsche, dafür mit imposantem Begleittross und Fanfarenkorps, natürlich. Auch dem hätte Charles garantiert etwas abgewinnen können, mag er doch auch den Kontakt zum Volk. Majestät Chiara an der Spitze, flankiert von der Bürgermeisterin, gefolgt von den Ex-Majestäten, den Delegationen aus Gladbecks Partnerstädten, den anderen Kandidatinnen der Apfel-Olympiade und den Fest-Sponsoren. Kurz und gut, das war schon ein imposanter Zug, der sich da seinen Weg durch Gladbecks Innenstadt bahnte.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Die war übrigens richtig gut besucht. „Teilweise haben sich die Leute durch die Fußgängerzone geschoben, so voll war’s“, gab dann auch Citymanagerin Katja Krischel dem bunten Treiben in der Innenstadt am verkaufsoffenen Appeltaten-Sonntag die Bestnote.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck