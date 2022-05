Gladbecks Grüne fordern S-Bahn-Haltepunkt am Kotten Nie

In Höhe vom Kotten Nie an der Bülser Straße in Gladbeck soll ein zusätzlicher S-Bahn-Haltepunkt entstehen, so die Gladbecker Grünen.

Gladbeck. Die Grünen in Gladbeck wollen den Schienennetz-Ausbau vorantreiben. Es müsse mehr Alternativen zum Auto geben. Was die Partei konkret fordert.

Die Ratsfraktion der Grünen in Gladbeck will den Ausbau des Schienennetzes weiter vorantreiben. Konkret fordern die Politiker deshalb die Einrichtung eines neuen S-Bahn-Haltepunktes an der Bülser Straße in Höhe vom Kotten Nie. Darüber will die Fraktion in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität reden.

Das fortgeschriebene Klimaschutzkonzept, heißt es in der Begründung, mache deutlich, „dass wesentliche Einsparungen der Treibhausgase in Gladbeck im Verkehrssektor erforderlich sind“. Dafür seien dringend umwelt- und klimagerechte Alternativen zum Auto erforderlich.

Forderung der Grünen: S 9 soll zwischen Recklinghausen und Wuppertal im 15-Minuten-Takt fahren

Die grüne Fraktion im Regionalverband habe hierzu aktuell ein Konzept vorgelegt, wie das vorhandene Schienennetz ausgebaut und attraktiviert werden kann. Das Konzept sehe auch Maßnahmen für das Schienennetz in Gladbeck vor: So soll die S 9 zwischen Recklinghausen und Wuppertal auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet werden. Der eingleisige Engpass im Bereich Essen-Dellwig solle hierzu beseitigt werden. Eine neue S 36 solle zudem die S 9 ergänzen und Verbindungen zwischen Krefeld, Moers und Oberhausen im Westen und Marl und Haltern im Osten herstellen.

Ein weiterer Kernpunkt des Konzepts für Gladbeck sei der Neubau eines neuen Schienenhaltepunktes an der Bülser Straße in Höhe vom Kotten Nie. Dadurch würden Bürgerinnen und Bürger in Zweckel und Mitte Ost komfortabel und mit kurzen Wegen an das regionale Schienennetz angebunden.

„Da die Brücke an der Bülser Straße zur Sanierung ansteht, halten wir es für sinnvoll und erforderlich, den Bau eines neuen Haltepunkts mit Bahnsteigen und Abgängen zu prüfen und die Sanierung hierauf abzustimmen“, so Bernd Lehmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen in Gladbeck. Auf jeden Fall müsse aber verhindert werden, dass durch die Sanierungsmaßnahme ein Ausbau erschwert werde. Die Verwaltung soll deshalb beauftragt werden, den entsprechenden Sachstand zu prüfen.

Das Konzept „S-Bahn 2.0“ der Grünen kann hier abgerufen werden: www.gruenefraktion.ruhr/themen/s-bahn-2-0/.

