Gladbecks Grüne fordern kostenlose Menstruationsartikel

Die Grünen in Gladbeck wollen Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung stellen.

Gladbeck. Gladbecks Grüne schlagen Hygiene-Automaten in Schulen und öffentlichen Einrichtungen vor. Menstruationsartikel sollten gratis bereitstehen.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen Gladbeck macht sich stark für kostenlose Menstruationsartikel in weiterführenden Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Das Thema soll auf die Tagesordnung der nächsten Schulausschuss-Sitzung gesetzt werden.

„Bei Mädchen und jungen Frauen kommt die Periode meist unregelmäßig und somit oft überraschend. Während Toilettenpapier auf Toiletten immer zugänglich ist, müssen Menstruationsartikel wie Tampons und Binden mitgebracht werden“, so die Grünen. Dabei solle die Periode bei der Ausstattung einer öffentlichen Toilette, auch im Sinne der Gleichberechtigung, bedacht werden. Die Grünen schlagen daher vor, dass die Stadtverwaltung Toiletten in weiterführenden Schulen und in öffentlichen Einrichtungen mit Menstruationsartikeln dauerhaft und kostenlos ausstattet. Eine Option könnte das Aufstellen von Hygiene-Automaten sein.

Die Antragsteller bitten die Verwaltung, über die Möglichkeiten, Menstruationsartikel in den Einrichtungen bereitzustellen, zu informieren. Ferner solle sie den Auftrag erhalten, die besagten Örtlichkeiten mit kostenlosen Menstruationsartikeln auszustatten.

