Gladbecks Goldener Herbst: Blick auf Wittringen und Nordpark

Gladbeck. Der Herbst taucht den Nordpark und Wittringen in ein wahres Farbenmeer. Mehr als 30 Fotos zeigen hier die schönen Seiten des Herbstes.

Wer die trockenen Stunden ausnutzt, an denen mit Glück auch noch die Sonnenstrahlen durch die Bäume blitzen, der erlebt den Herbst von seiner schönsten Seite. Bunte Blätter, glitzernde Gewässer – WAZ-Fotograf Thomas Gödde nimmt Sie mit auf einen Spaziergang durch Nordpark und Wittringer Wald.

Herbst im Nordpark und in Wittringen Herbst im Nordpark und in Wittringen Herbst im Nordpark in Gladbeck. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Farbenpracht des Herbstes im Gladbecker Nordpark und in Wittringen – in Ansätzen erinnert sie an den Indian Summer in Nordamerika. In zahlreichen Gelb-, Rot- und Brauntönen strahlt das Laub in der Herbstsonne, die immer mal wieder ihren Weg durch die Wolkendecke findet.

Dazu kommen die ersten starken Herbstwinde, die die Blätter von den Bäumen reißen und dafür sorgen, dass Spaziergänger durch einen dicken, raschelnden Teppich flanieren. Und wenn man dann nach dem Spaziergang leicht verfroren wieder nach Hause kommt, schmeckt die heiße Tasse Tee oder Kaffee umso besser.

