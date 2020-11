Gladbecks Einwohner sind landesweit vergleichsweise arm

Im Jahr 2018 verfügte jeder Einwohner in Nordrhein-Westfalen rein rechnerisch über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 22 294 Euro. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 747 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Im Ranking, in das Primäreinkommen (aus Erwerbstätigkeit und Vermögen) und verfügbares Einkommen eingeflossen sind, steht die Stadt Gladbeck auf Platz 385 aller 396 Städte und Gemeinden im Land – wie im Jahr zuvor.

Aber es wurden im Vergleich zu den Jahren 2014 (380), 2015 (379) und 2016 (383) Positionen eingebüßt. Dennoch steht nach der vorliegenden Statistik in Gladbeck je Einwohner mehr verfügbares Einkommen zur Verfügung als in der Vergangenheit, nämlich 18.285 Euro. Das ist bei ein Plus von 528 Euro mit Blick auf das Jahr 2017.

Gladbeck: Spitzenreiter im Kreis Recklinghausen ist Haltern am See

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Statistiker die Einkommenssumme (Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen), die den privaten Haushalten abzüglich Steuern und Sozialabgaben und zuzüglich empfangener Sozialleistungen, durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht. Es ist als Indikator für die finanziellen Verhältnisse der Bevölkerung der Gemeinden zu verstehen und ermöglicht mittelbar Aussagen zur lokalen Kaufkraft, wobei die regionale Preisentwicklung unberücksichtigt bleibt.

Das Primärvermögen beziffern die Statistiker für die Stadt Gladbeck mit 1,588 Millionen Euro. In Euro je Einwohner: 10.985. Die weiteren Städte im Kreis Recklinghausen stehen in dieser Statistik – bis auf Oer-Erkenschwick (Rang 386) – vor Gladbeck. Spitzenreiter auf Platz 95 ist Haltern am See. Mit großem Abstand folgen: Waltrop (274), Dorsten (286), Stadt Recklinghausen (320), Castrop-Rauxel (359), Datteln (360), Marl (364) und Herten (376).

Im gesamten Land Nordrhein-Westfalen sind Gelsenkirchen und Kranenburg im Kreis Kleve die Schlusslichter. Übrigens: Mit 39 443 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe NRW-weit das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner auf.

