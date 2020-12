Gladbecks Bürgermeisterin besucht Impfzentrum Recklinghausen

Gladbeck Bettina Weist zeigt sich beeindruckt von dem Corona-Impfzentrum in der Kreisstadt. Impfungen mit mobilen Teams starten am Sonntag.

Bürgermeisterin Bettina Weist hat sich gemeinsam mit Landrat Bodo Klimpel das Corona-Impfzentrum auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Recklinghausen angesehen. „Hier ist alles imposant und höchstprofessionell vorbereitet. Ich danke Landrat Bodo Klimpel und seinem Team für diese organisatorische Leistung“, sagte die Bürgermeisterin der Stadt Gladbeck nach einem Rundgang

Weist ließ sich vom Landrat bei dem Gang durchs Zentrum den Ablauf erklären für die bald startenden Impfungen. Im Eingangsbereich sollen die Impfwilligen ihren Impfpass vorlegen und einen medizinischen Fragebogen ausfüllen. In einzelnen Stationen geht es dann durch das Zentrum bis hin zum Ruhebereich, der erst eine halbe Stunde nach der Impfung verlassen werden kann.

Weist und Klimpel beraten über Ausnahmen, was den Impf-Ort für Gladbecker anbelangt

Weist und Klimpel sprachen auch darüber, ob und wann sich Gladbecker nicht nur in Recklinghausen, sondern auch in den Nachbarstädten Bottrop und Gelsenkirchen impfen lassen können. Die Abstimmungen darüber liefen noch, "sie gehen positiv voran", hieß es.

Ab Sonntag starten die Impfungen gegen das Coronavirus auch im Kreis Recklinghausen, dann erreichen die ersten Impfdosen Recklinghausen. Weitere folgen am Dienstag und Donnerstag. Zunächst werden die besonders vulnerablen Gruppen in Pflegeheimen durch mobile Teams geimpft. Danach startet dann das Impfen in dafür vorgesehenen Zentren. Das für Gladbeck zuständige Impfzentrum an der Konrad-Adenauer-Allee in Recklinghausen liegt zwischen dem Rathaus und dem Kreishaus.

Wahrscheinlich ab 4. Januar Terminvereinbarungen zum Impfen möglich

Wann die Impfungen im Impfzentrum auf dem Konrad-Adenauer-Platz beginnen werden, steht noch nicht fest, so die Kreispressestelle. Die Terminkoordinierung läuft zudem nicht über die Kreisverwaltung, sondern wird von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gesteuert. Voraussichtlich ab dem 4. Januar soll eine Terminvereinbarung über ein Internetportal oder telefonisch unter der 116 117 möglich sein, wie die KV mitteilt.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Hier gibt es weitere Nachrichten aus Gladbeck.