Das Buch passt vom Format her perfekt in die kleine braune Ledertasche, die Amanda Lasker-Berlin bei sich trägt. „Elijas Lied“ heißt der Debütroman der 25-Jährigen. Nach dem Termin mit der WAZ will sie ihrer ehemaligen Lehrerin an der Anne-Frank-Realschule ein Exemplar vorbeibringen. „Sie hat mich damals immer unterstützt“, sagt Lasker-Berlin. Denn geschrieben hat sie schon als Schülerin – heute ist sie für den Debütpreis der „lit.Cologne“ nominiert.

„Elijas Lied“ wird in der kommenden Woche erscheinen und handelt von drei Schwestern, die sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen haben. Eines Tages unternehmen sie eine Wanderung. Gemeinsam wollen sie das Moor durchqueren, um auf einem Berg das Lied zu singen, das ihr Vater einst für seine drei Töchter schrieb.

Eine der drei Schwestern ist Aktivistin der Neuen Rechten

Eine der drei Schwestern, Loth, ist Aktivistin der Neuen Rechten, Elija wurde mit Trisonomie 21 geboren, Noa arbeitet als Sexualbegleiterin. Wie kann man noch Schwestern sein, wenn man die Welt so unterschiedlich wahrnimmt, ist eine der Fragen des Romans. „Die Extreme treffen aufeinander, der Leser erfährt noch von einer traumatischen Erfahrung Elijas. Das Lied zieht sich wie ein Leitfaden durch“, verrät die Autorin.

Gladbeck „Elijas Lied“ erscheint am 5. März Der Roman „Elijas Lied“ erscheint am 5. März und kostet 22 Euro. Ab dem 6. März geht Amanda Lasker-Berlin dann auf Lesereise. Sie wird unter anderem auf der Frankfurter Buchmesse und der Lit.Cologne ihren Roman vorstellen. Am 14. März ist sie zudem in der MDR-Sendung „Unter Büchern“ zu Gast. „Das ist eine sehr schöne Resonanz, schon vor Erscheinen des Romans eingeladen worden zu sein“, sagt die junge Autorin. Wenn sie zu einer Lesung in Gladbeck eingeladen würde, „dann komme ich sehr gerne“, so die 25-Jährige.

Die in Gladbeck aufgewachsene junge Frau beschäftigt sich in ihrem Debütroman auch mit der „Neuen Rechten“. „Ich habe mich gefragt, warum so viele junge Menschen von den starren Rollenbildern fasziniert sind, die die Neue Rechte vertritt und warum diese jetzt wieder Fuß fassen kann“, so die 25-Jährige. Denn die Themen, über die sie schreibt, findet sie aus der gesellschaftlichen Beobachtung. „Ich habe viel recherchiert, Interviews geführt und mich in das Thema eingedacht.“

Den Roman schrieb Amanda Lasker-Berlin in nun drei Monaten

Viel Zeit brauchte die junge Frau nicht: „Ich habe drei Monate recherchiert, drei Monate geschrieben und mir einen Monat Zeit für die Korrektur genommen“, erzählt sie. Das Schreiben sei für sie „wie eine Sucht“. Vor allem an Wochenenden und nachts hat sie an ihrem Roman gearbeitet. Denn: Ihr Studium der Theaterregie lief ganz normal weiter. „Wenn mich etwas sehr reizt und interessiert, stecke ich da viel Energie rein.“

Mit 19 ging Amanda Lasker-Berlin nach ihrem Abschluss an der Johannes-Kessels-Akademie zum Studium der Freien Kunst an der Bauhaus-Universität nach Weimar, heute studiert sie an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Ihre Heimat besucht die Autorin regelmäßig, auch ihre Eltern leben noch in Gladbeck. „Ich bin gerne hier“, sagt sie. Gerade erst habe sie ein Werk von Anna Seghers in der Gladbecker Stadtbücherei ausgeliehen, das sie in Ludwigsburg nicht gefunden hat. „Die Gefährten“ soll nämlich ihr nächstes Projekt als Regie-Studentin werden. Jedes Semester erarbeite sie eine eigene Inszenierung, gerade erst brachte sie „Wilhelm Tell“ auf die Bühne. „Unsere Schule funktioniert wie ein kleiner Theaterbetrieb, die Studenten der Regie, Schauspiel und Dramaturgie realisieren gemeinsam Projekte.“

Im Sommer 2021 beendet die junge Frau ihr Studium, eine Rückkehr ins Ruhrgebiet ist nicht ausgeschlossen

Theater und Schreiben – das sind die großen Leidenschaften der Gladbeckerin. „Ich möchte beides machen – als Regisseurin arbeiten und schreiben.“ Hauptsache, sie kann ihr künstlerisches Schaffen weiterhin zum Beruf machen. Im Sommer nächsten Jahres wird sie ihr Studium beendet haben. Dann kann sie sich auch vorstellen, wieder zurück ins Ruhrgebiet zu kommen. „Die Theaterszene hier ist sehr schön.“

Einige Theaterstücke hat Amanda Lasker-Berlin bisher geschrieben. Auch Romane, doch „Elijas Lied“ ist der erste, der veröffentlicht wird. Darauf hat die 25-Jährige einige Zeit lang hingearbeitet. „Ich habe es schon fokussiert, es ist nicht einfach so passiert“, sagt Lasker-Berlin und zählt ihre Erfolge der vergangenen Zeit auf, darunter den Jurypreis des Münchner Kurzgeschichten-Wettbewerbs, 2017 war sie Finalistin des Hattinger Förderpreises für junge Literatur. Sie wusste, dass sie diesen Roman nicht für die Schublade schreiben werde. „Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt und der richtige Roman.“

Auch ihr zweiter Roman ist schon bei der Frankfurter Verlagsanstalt unter Vertrag, in dem nun auch „Elijas Lied“ erscheint. Dabei handelt es sich wieder um eine Familiengeschichte. „Ich interessiere mich sehr dafür, wie gesellschaftliche Situationen Individuen beeinflussen.“