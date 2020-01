Gladbeck. Bei den Dschungelprüfungen geht die Noch-Ehefrau von Michael Wendler leer aus. Die Beziehung zum Schlagersänger ist von Beginn an Gesprächsstoff.

Gladbeckerin im Dschungelcamp: So schlägt sich Claudia Norberg beim Auftakt

Per Helikopter über eine Hängebrücke in den Dschungel: Beim Staffelstart der RTL-Sendung „Ich bin ein Star holt mich hier raus“ zog auch die Gladbeckerin und Noch-Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler, Claudia Norberg, in das australische Camp. Neben ersten Prüfungen stand im Zusammenhang mit der 49-Jährigen vor allem ihre Beziehung zu Wendler im Fokus.

In der ersten Folge mussten gleich alle Camp-Bewohner zu zwei Dschungelprüfungen antreten und Sterne als eine Art Essensmarken sammeln. Um zum Dschungelcamp zu gelangen, galt es, eine wackelige und mit Hindernissen besetzte Hängebrücke überqueren – für Norberg eine echte Herausforderung. Fehlendes Gleichgewicht und zu kleine Schritte ließen sie gleich am Fuß der Brücke hinunterfallen.

Claudia Norberg holt an Dschungelcamp-Tag-1 null Sterne

Auch die zweite Prüfung – das Essen ekelerregender Früchte und Innereien – bestand Norberg nicht, sodass sie in dieser Folge keinen Stern für das Team sammeln konnte.

Neben den Prüfungen interessierte sowohl die Moderatoren als auch die Kandidaten die Beziehung zu Noch-Ehemann Wendler und ihre Meinung zu seiner neuen Freundin. So kam es, dass die Camp-Bewohner bereits in Folge eins der Staffel Einblicke in ihr Privatleben gewährten.

Trennung vom Wendler Privatsache? Nicht im Dschungelcamp!

Betonte Norberg vor ihrem Einzug in den Dschungel gegenüber der WAZ-Redaktion noch, dass die Trennung von ihrem langjährigen Partner Wendler Privatsache sei, lieferte sie dem Zuschauer im Dschungel schon zu Beginn erste Details. „Wer sich für mich interessiert, möchte natürlich auch Hintergrundinfos haben“, erklärte die Gladbeckerin.

Im Gespräch mit Mitstreiterin Danni Büchner über ihre Beziehung und das Verhältnis zur neuen Freundin Wendlers betonte Norberg: „Ich hatte natürlich auch ein super tolles Leben“. In Bezug auf ihre Trennung blieb sie daher optimistisch: „Ich ackere mich da schon allein durch. Jetzt bin ich ja erstmal hier und es macht ja auch Spaß.“

RTL startet Dschungelcamp 2020 mit Spendenaktion

Auch die Waldbrände in Australien thematisierten die Moderatoren im Staffelauftakt. Entgegen verschiedener politischer Forderungen wolle man am Format, die Prominenten in den australischen Dschungel zu schicken, festhalten. „Wir wollen unsere Präsenz auch nutzen“, erklärte Moderatorin Sonja Zietlow und rief die Zuschauer zu einer Spendenaktion für die Opfer der Waldbrände auf.

