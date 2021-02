Unfall Gladbeckerin bei Verkehrsunfall am Bahnhof West verletzt

Gladbeck. Ein Pkw-Fahrer (81) hat beim Einparken an der Hansemannstraße eine Frau (46) angefahren. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 46-jährige Gladbeckerin ist am Freitag bei einem Unfall in Gladbeck verletzt worden. Laut Polizei passierte der Unfall um 11.30 Uhr an der Hansemannstraße.

Ein 81-jähriger Autofahrer aus Gladbeck wollte auf dem Parkplatz vom Bahnhof West an der Hansemannstraße mit seinem Wagen in eine Parklücke fahren. Dabei stieß er mit der Gladbeckerin zusammen, die dort zu Fuß unterwegs war. Die 46-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurde ein ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

