Gladbeckerin angefahren: Suche nach flüchtigem Seat-Fahrer

Gladbeck. Eine Fußgängerin (37) ist bei einem Unfall in Gladbeck verletzt worden. Der Fahrer des Unfallautos hielt kurz an, machte sich dann aus dem Staub.

Eine 37-jährige Gladbeckerin ist am Montag von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer des Wagens ergriff die Flucht. Nach ihm wird nun gesucht.

Die Gladbeckerin war gegen 16.30 Uhr zu Fuß in Brauck unterwegs. Im Bereich des Kreisverkehrs Roßheidestraße/Horster Straße wollte sie einen Fußgängerüberweg nutzen. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens sprach die 37-Jährige noch kurz an, fuhr dann aber einfach weiter. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

Das Kennzeichen des Unfallwagens ist nur teilweise bekannt, so die Polizei. Es soll sich um einen schwarzen Seat handeln. Am Steuer saß ein Mann. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Lesen Sie auch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck