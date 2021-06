Gladbeckerin (22) wird bei Auffahrunfall verletzt

Gladbeck. Zwei Autofahrer aus Gladbeck waren in einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen verwickelt. Eine Frau erlitt Verletzungen. Sachschaden: 8500 Euro.

Eine Gladbeckerin war am Montag in einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Marl verwickelt. Dabei wurde die 22-Jährige verletzt. Ein Mann aus Gladbeck war ebenfalls beteiligt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr auf der Dorstener Straße, in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 52 in Fahrtrichtung Haltern. Laut Polizeibericht fuhr ein 51-jähriger Gladbecker mit seinem Auto in Richtung Dorsten und hielt verkehrsbedingt in Höhe der Anschlussstelle an. Hinter ihm stoppte eine 43-jährige Autofahrerin aus Dorsten ebenfalls an. Ein 54-jähriger Gelsenkirchener fuhr der 43-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auf und schob diese wiederum auf das Auto des 51-Jährigen. Bei der 22-jährigen Verletzten handelt es sich um eine Beifahrerin des 51-Jährigen.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 8500 Euro. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit.

