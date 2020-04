Gladbecker wird bei einem Unfall auf der A3 schwer verletzt

Gladbeck. Der 35-jährige Gladbecker Autofahrer wird mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Auf der A3 bilden sich kilometerlange Staus.

Ein Autofahrer aus Gladbeck ist bei einem Unfall auf der A3 schwer verletzt worden. Er musste am mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

Wie die zuständige Autobahnpolizei Düsseldorf weiter mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.56 Uhr am Freitagnachmittag. Der 35-jährige Pkw-Fahrer aus Gladbeck befuhr die A3 in Fahrtrichtung Arnheim. In Höhe des Autobahnkreuzes Oberhausen-West erkannte er laut Polizei offenbar ein Stauende zu spät. Trotz eingeleiteter Notbremsung fuhr er mit seinem Opel unter das Heck des Aufliegers eines Sattelzuges.

Der Gladbecker verletze sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Weitere, zeitnahe Unfälle auf der A3 trugen dazu bei, dass sich kilometerlange Staus zwischen dem Kreuz Oberhausen-West bis hin zur Anschlussstelle Wispelt bildeten.