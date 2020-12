Gladbecker Weihnacht 1945: Hunger, Not - aber auch Hoffnung

An der Hochstraße befand sich Ende 1945 eine Tauschbörse, in der Gladbecker persönliche Dinge tauschten, um ein kleines Weihnachtsgeschenk zu haben.

Gladbeck In der kriegszerstörten Stadt fehlte es am Nötigsten. Die Gladbecker feierten vor 75 Jahren ein bescheidenes Fest - aber in Frieden.

Vor 75 Jahren, Weihnachten 1945, waren die Feiertage alles andere als ein frohes, schönes Fest: Gladbeck lag, ein gutes halbes Jahr nach Kriegsende, nach wie vor in Trümmern, viele Kirchen waren zerstört, es fehlte oft am Nötigsten, viele trauerten um ihre gefallenen Familienangehörigen, andere waren noch nicht zurückgekehrt oder galten als vermisst. „Es ging ganz, ganz bescheiden zu, aber es war Frieden, und wir wurden nicht von heulenden Sirenen aus dem Schlaf gerissen – das war das Schönste“, erinnert sich Josef Wolters, damals zwölf Jahre alt.

Das Weihnachtsfest 1945 war für viele Gladbecker sehr traurig, „an ein Festessen war in den bescheidenen Unterkünften nicht zu denken“, das schrieb der verstorbene Autor Harald Neumann einst in seiner Chronik. Bei vielen ging es ums Überleben: Oft lebten die Menschen von Hungerrationen, nicht selten ging man auf Hamsterfahrten. „Es konnte eigentlich nur aufwärts gehen.“ Weihnachten gab da ein Stück Hoffnung.

Die Familie sehnte sich nach der Rückkehr des Vaters aus der Kriegsgefangenschaft

„Immerhin waren wir nicht ausgebombt und hatten ein Dach über dem Kopf“, erinnert sich Josef Wolters dankbar, der mit seiner Mutter und drei Geschwistern an der Erlenstraße sein Zuhause hatte. Das war nicht selbstverständlich. Der Opa hatte die zersplitterten Fenster ausgebessert, „und wir hatten Maisbrot von Schulte-Pelkum“, weiß der ehemalige Journalist und langjährige Redaktionschef der Ruhrnachrichten noch genau. Aber er erinnert sich auch, dass sie an den Weihnachtstagen die Rückkehr des Vaters aus der Kriegsgefangenschaft herbeisehnten.

Bewegt erinnert sich auch Heinz Ilaender an die erste Nachkriegsweihnacht. „Wir waren vor allem froh, dass alle lebten“, berichtet der ehemalige Apotheker und Musikliebhaber, der bei Kriegsende in Gladbeck 16 Jahre alt war. „Es war schmerzlich, alles war immer noch kaputt.“ Die Familie, die an der Lambertistraße ausgebombt war, hatte eine kleine Wohnung im Haus der Schreinerei Niermannn an der Schillerstraße zugewiesen bekommen. Aus dem Keller des zerbombten Hauses hatten sie eine historische Krippe retten können – eine der wenigen kleinen Freuden an diesem Weihnachtsfest. Eine andere: „Eine meiner drei Schwestern, die alle recht fingerfertig waren, hatte mir als Geschenk aus alten Stoffen ein neues Hemd genäht.“

"Das beste Geschenk war, dass im Herbst '45 die Schule wieder losging"

Elf Jahre alt war Hedwig Enxing, geborene Tenbuß, in jenem Jahr. Sie weiß noch, dass sie – eine von zehn Kindern der Familie – selbst genähte Kleider für ihre Puppen als Geschenk bekam. „Die Nachkriegsweihnacht war nicht so toll, aber der Krieg war zu Ende und das beste Geschenk hatte es schon im Herbst gegeben, als die Schule nach zwei Jahren Pause wieder losging“, erinnert sich die ehemalige CDU-Ratsfrau, die ganz im Norden von Zweckel aufwuchs. „Hungern, wie viele andere in Gladbeck, brauchten wir Gott sei Dank nie auf unserem kleinen Hof.“

Die Gottesdienste an diesen nasskalten Weihnachten 1945 waren äußerst gut besucht. Da viele Kirchen zerstört oder stark beschädigt waren, fanden sie in großen Räumen oder Sälen statt. Die evangelischen Christen, deren Christuskirche zerstört war, trafen sich im ev. Gemeindehaus an der Humboldtstraße (heute: Haus der Kirche). Die katholischen Gläubigen von St. Marien feierten Christmette im Saal von Wilkskamp, die in Zweckel in einer Baracke am ehemaligen Schwesternhaus an der Schroerstraße, St. Lamberti im Saal des Kolpinghauses.

"Das Schönste war, dass es keine Fliegeralarme mehr gab"

„Die Ucht um 4 Uhr in der Früh am Weihnachtsmorgen war überfüllt“, erinnert sich Hans-Wilhelm Schulteis, damals 13 Jahre alt, der auch von ganz bescheidenen Weihnachten ‘45 berichtet. „Es war alles sehr sparsam, viel zu essen gab es nicht.“ Das Schönste sei gewesen, dass es keine Fliegeralarme mehr gab und „wir nicht mehr in den Keller oder Bunker mussten“, erinnert sich der ehemalige Leiter des Ratsgymnasiums.

„Zu Weihnachten lebten meine Mutter, meine Schwester und ich von der Hand in den Mund, es gab keine Kerzen, einen Baum schon gar nicht, aber wir hatten uns und keine Angst mehr“, erinnerte sich einmal die inzwischen verstorbene ehemalige WAZ-Redaktionsleiterin Erna-Johanna Fiebig. Die Familie, die in Schultendorf lebte und in den letzten Kriegstagen ausgebombt worden war (wobei der Vater ums Leben kam), war zwangsweise in zwei Zimmern einer Bergmannswohnung an der Mozartstraße einquartiert worden.

Etliche Gladbecker tauschten Alltagsdinge, um ein kleines Geschenk zu haben

Der Bruder war noch nicht aus dem Krieg zurückgekehrt, galt als vermisst (er kam dann aber an Silvester endlich nach Hause). „Und meine Mutter hatte noch eine fremde Frau, die keine Unterkunft hatte, bei uns aufgenommen“, erinnerte sich Erna Fiebig. „Es war alles so niederschmetternd, aber trotzdem hoffnungsvoll.“ Das schönste Geschenk sei gewesen, dass es wenige Tage vor Weihnachten wieder fließendes Wasser im Haus gab.

Zeitzeugen entsinnen sich, dass es zwischen den Trümmern an der Hochstraße (dort, wo heute C&A ist) eine Art Tauschbörse gab. Dort wechselten Dinge den Besitzer, die den Menschen geblieben waren, gegen andere ein, um vielleicht ein ganz bescheidenes Geschenk zu organisieren. Manch einer reparierte Kleinigkeiten, die im Schutt gefunden wurden, um jemanden in der Familie eine Freude zu machen – vielleicht ein paar Rollschuhe, denen ein Rad, oder eine Puppe, der ein Arm fehlte.

Wilhelm Oleijnik organisierte einen Lkw voller Fleisch und Lebensmittel

Der SPD-Politiker Wilhelm Oleijnik, der unter den Nazis im KZ saß, setzte sich bei der britischen Besatzung dafür ein, diese Not ein wenig zu lindern. Und zwar so: Karl Schneider, Chef der Zeche Möller, die seit Anfang Dezember 1945 wieder Kohlen förderte, stellte einer Gruppe von Lokalpolitikern einen Lkw voller Kohle zur Verfügung. Mit dem fuhren die Gladbecker ins Münsterland und tauschten die Kohlen gegen Fleisch und Lebensmittel, die sie an notleidende Gladbecker Familien verteilen wollten.

Bei der Rückkehr wurden sie von britischen Besatzungskräften verhaftet – hamstern (wie das Organisieren von Lebensmitteln hieß) war verboten! Oleijnik setzte sich bei Militärchef Captain Knight für seine Kollegen und die Fuhre Lebensmittel ein – mit Erfolg.

