Gladbecker Vereinsheim war das Ziel von Einbrechern

Unbekannte Täter brachen in ein Vereinsheim in Gladbeck ein. Sie richteten großen Schaden an, die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Vereinsheim an der Konrad-Adenauer-Alle war Ziel von Einbrechern. Das meldet die Polizei. Demnach stiegen die unbekannten Täter am Donnerstagmorgen stiegen Unbekannte zwischen 6 Uhr und 8.30 Uhr in ein Büro des Heims ein. Zuvor hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen und einen Türrahmen aus der Verankerung gehebelt, um so in das Gebäude zu gelangen.

Anschließend durchsuchten sie das Büro und verschafften sich dann Zugang zum Vereinsheim, indem sie, so die Polizei, eine weitere Tür aufbrachen. Auch dort durchsuchten sie alles. Erbeutet haben die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf die Täter geben können. Sie werden gebeten, sich zu melden, unter: 0800 2361 111.

