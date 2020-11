Gladbecker unterstützen die Aktion „Freude schenken“

Bürgermeisterin Bettina Weist, Kerstin Timm vom Personalrat in der Stadtverwaltung, Caritas-Vorstand Rainer Knubben und Caritas-Koordinatorin Annegret Knubben (von links) hoffen, dass sich viele Menschen in Gladbeck an der Aktion „Freude schenken“ beteiligen.