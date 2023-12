Gladbecker Turmblasen 2023: Das wird Besuchern alles geboten

Am 23. Dezember findet auch in diesem Jahr wieder das traditionelle Turmblasen in Gladbeck statt. (Archivbild) Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Gladbeck Kurz vor Weihnachten darf eines nicht fehlen: das Gladbecker Turmblasen. Vor dem Sparkassenturm ist wieder einiges los. Das ist geplant.

Kurz vor Heiligabend ist es wieder an der Zeit für das alljährliche Turmblasen. Für viele Gladbeckerinnen und Gladbecker ist es längst zur Tradition geworden, sich am Abend des 23. Dezembers auf dem Vorplatz des Sparkassenturms, Friedrich-Ebert-Straße 2, zu versammeln und in netter Gesellschaft den weihnachtlichen Klängen des Großen Blasorchesters zu lauschen.

So werden auch in diesem Jahr wieder unter der Leitung von Musikschuldirektor Rolf Hilgers die 30 Blechbläserinnen und Blechbläser der Gladbecker Musikschule Weihnachtslieder über den Dächern der Stadt erklingen lassen – bei schlechtem Wetter in der Sparkasse. Los geht es um 18 Uhr. Zum großen Finale – so viel wollte Hilgers bereits verraten – werden die Musiker den Weihnachtsklassiker „Stille Nacht“ zum Besten geben. „Es wird wieder ein Abend mit schöner Musik zur Weihnachtszeit“, so der Musikschuldirektor.

Turmblasen in Gladbeck: Das ist das diesjährige Programm

Wer mitsingen möchte, sei dazu herzlich eingeladen, sagt Hilgers. Damit jeder textsicher ist, stellt die Musikschule dazu die entsprechenden Liedtexte zur Verfügung. Auf der Internetseite www.musikschule-gladbeck.de können diese vorab heruntergeladen und während des Konzerts auf dem Smartphone mitgelesen werden.

Drumherum können sich die Besucher auf leckeren Glühwein und Kinderpunsch von den Holzbläsern der Musikschule freuen. Wenn die Veranstaltung um 22 Uhr offiziell vorbei ist, geht Gladbeck noch längst nicht schlafen. Denn dann geht es für viele Besucher traditionell noch weiter in die umliegenden Kneipen. Unter anderem lädt das Restaurant Mundart nach dem Turmblasen zum gemeinsamen Jahresabschluss ein. Der Eintritt ist frei.

Jahresabschluss, Glühwein und Co.: So geht‘s nach dem Turmblasen weiter

Auch Joachim Pawlenka, Veranstalter des beliebten Feierabend-Marktes, hat sich in diesem Jahr wieder etwas Besonderes anlässlich des Turmblasens einfallen lassen. „Wir sind mit drei Ständen des Feierabend-Marktes vor dem Alten Rathaus dabei“, sagt er auf Nachfrage der Redaktion. Dort geht es bereits um 17 Uhr los. Und das Ende? Das bleibe erstmal offen, so Pawlenka.

Freuen können sich die Gladbecker auch dort auf Glühwein und weitere warme Getränkespezialitäten, das mobile Cocktailtaxi sowie auf typische Weihnachtsmarkt-Leckereien wie Zwiebelfleisch, Curry- und Bratwurst. Wie auch schon zum Nikolausmarkt plant Pawlenka wieder die beliebte Feuerschale vor dem Alten Rathaus aufzustellen.

Für Sicherheit ist gesorgt: Das plant die Stadt Gladbeck zum Turmblasen

Damit Besucherinnen und Besucher beruhigt das Turmblasen genießen können, sorgt die Stadt Gladbeck auch in diesem Jahr für Sicherheit. Security-Kräfte, Polizisten sowie Mitarbeitende des Gladbecker Ordnungsdienstes werden während der Veranstaltung vor Ort sein, teilt Stadtsprecherin Christiane Schmidt mit. Zudem werden die städtische Feuerwehr und der Sanitätsdienst der Malteser unterstützen.

Das Gladbecker Turmblasen findet traditionell auf dem Sparkassenturm an der Friedrich-Ebert-Straße statt. (Archivbild) Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Darüber hinaus werden einige der umliegenden Straßen abgesperrt und Terrorsperren an entsprechenden Stellen platziert. Wo normalerweise auf dem Willy-Brandt-Platz der ÖPNV, Taxis und Radfahrer unterwegs sind, werde von 15 bis 22 Uhr der Gesamtverkehr gesperrt. Die Fahrtrasse Bottroper Straße / Rentforter Straße soll für den Verkehr frei bleiben. Ebenso sei geplant, zur selben Zeit die Postallee ab der Bushaltestelle südlich des Kreisverkehrs bis zur Ampelkreuzung Friedrich-Ebert-Straße zu sperren. Dies betreffe dort ebenfalls den ÖPNV und Taxis.

Westlich der Zufahrt zum Parkhaus Hoch 10 werde auch die Lambertistraße gesperrt, so Schmidt. Für die Dauer des Turmblasens könne der Taxistand gegenüber der Sparkasse nicht genutzt werden. Als Ersatz plant die Stadt, zwei Standplätze einzurichten. Diese sollen im Bereich der Bushaltestelle Postallee / Willy-Brandt-Platz am Hotel „Alte Post“ und auf der Bottroper Straße seitlich des Neuen Rathauses zu finden sein. Über die Straßensperrungen sei die Vestische Straßenbahn informiert, sodass entsprechende Umleitungen für die Buslinien eingerichtet werden können.

