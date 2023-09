Gladbecker Tierschützer suchen Helfer für den Nikolausmarkt

Gladbeck. Der Tierschutzverein Gladbeck sucht Menschen, die Selbstgemachtes für den Verkauf auf dem Nikolausmarkt spenden. Der Erlös hilft Tieren.

Der Tierschutzverein Gladbeck hofft auf die Hilfe der Gladbecker für seine Spendensammlung auf dem Nikolausmarkt vom 1. bis zum 3. Dezember vor dem Rathaus. Die Tierretter möchten verschiedenen Dinge verkaufen, der Erlös kommt den hilfsbedürftigen Hunden, Katzen und Co. zugute.

Beispielhaft nennt Vorsitzende Tanja Zimmer einige Dinge, die für den Verkauf in Frage kämen: selbst gebackene Kekse, selbst gemachte Schnäpse in kleinen Flaschen und selbst gemachte Marmeladen, allesamt müssen mit Inhaltsangaben versehen sein. Auch möglich: selbst genähte Kissen, Körbchen, Portemonnaies und Ähnliches mit kleinen Pfötchen darauf. Wer mithelfen möchte, kann sich per E-Mail an tierschutz-gladbeck@web.de oder per WhatsApp unter 01573 94 23 66 5 beim Tierschutzverein Gladbeck melden.

