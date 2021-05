Gladbecker SPD hat Fragen zur Gewalt am Skaterpark

Gladbeck. Jugendliche hatten der WAZ von ihrer Angst aufgrund brutaler Übergriffe am Skaterpark berichtet. Die Stadt hat das Thema in den Fokus genommen.

Nachdem die WAZ über brutale Übergriffe am Skaterpark in Gladbeck berichtet hat, ist das Thema in den Fokus der Politik geraten. Die SPD-Fraktion hat jetzt einige Fragen dazu formuliert, die von der Stadtverwaltung im Sicherheitsausschuss beantwortet werden sollen.

Der Skatepark Butendorf sei seit langen Jahren ein sehr beliebter Ort für Jugendliche und junge Erwachsene um Sport, Spiel, Bewegung und Begegnung zu genießen. Bei entsprechend schönem Wetter wären dort nicht selten nahezu 100 junge Menschen zu sehen. Viele Dinge fänden dort selbstorganisiert statt (z.B. die Sauberkeit), was außergewöhnlich positiv zu bewerten sei. „Allerdings gibt es zurzeit eine Entwicklung, die uns Sorge bereitet“, sagen Hasan Sahin, Sicherheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, und Benedikt Kapteina, Jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Sie bitten daher um die Aufnahme des Punktes „Situation am Skatepark Butendorf“ auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr.

Fragenkatalog für den Sicherheitsausschuss

Die Verwaltung soll dann die folgenden Fragen beantworten: 1. Gibt es in den letzten Wochen und Monaten einen Anstieg von (teils gewalttätigen) Auseinandersetzungen im Bereich städtischer Freizeiteinrichtung wie dem Skatepark in Butendorf? Sind der Verwaltung ähnliche Fälle bekannt? 2. In ihrem Schreiben vom 4. Februar erklärt Bürgermeisterin Weist, dass das Amt für öffentliche Ordnung ausdrücklich darauf hinweist, dass am Skatepark kein „Brennpunkt“ vorliegt. Gibt es Überlegungen, aufgrund der jüngsten Vorkommnisse im Bereich des Skateparks, die Situation anders einzuschätzen?

3. Welche weiteren (präventiven) Maßnahmen, zusätzlich zum Einsatz von Streetworkern, wurden bisher konkret ergriffen, oder sind für die Zukunft geplant? 4. Wie bewerten Sie die temporäre Einrichtung einer mobilen Polizeiwache? 5. In der Presse wurden immer wieder fehlende technische Überwachungsanlagen kritisiert. Inwieweit ist eine solche Überwachung tatsächlich und rechtlich möglich und ggf. temporär in Erwägung zu ziehen? 6. Eine gute Beleuchtung trägt zur Sicherheit im öffentlichen Raum bei. Inwieweit kann ein neues Beleuchtungskonzept am Skatepark und den umliegenden Parkanlagen die Situation verbessern?

