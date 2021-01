Gladbecker setzen grünes Zeichen für die Kinderhospizarbeit

Gladbeck. Der 10. Februar ist der „Tag der Kinderhospizarbeit“. Im Gladbecker Rathaus werden Zeichen der Solidarität gesetzt. Das ist geplant.

Am Mittwoch, 10. Februar, ist der „Tag der Kinderhospizarbeit“: Auch in der Gladbecker Stadtverwaltung will man sich an dieser Aktion beteiligen und ein Zeichen der Solidarität setzen.

Am Aktionstag leuchten Fenster der Stadthalle und des Alten Rathauses in Gladbeck grün

Am Aktionstag werden deshalb die Fenster der Mathias-Jakobs-Stadthalle und das Eingangsportal des Alten Rathauses sowie alle Fenster im Erdgeschoss grün leuchten. „Natürlich unterstützen wir die Beleuchtungs- und Bänderaktion des Deutschen Kinderhospizvereins. Die Hospizarbeit ist ein wichtiges Angebot für Familien in einer besonders schwierigen Lebenssituation. Wir wollen diese Arbeit symbolisch in die Öffentlichkeit tragen, Verbundenheit zeigen – aber auch ‚Danke‘ sagen für ein Miteinander von Mensch zu Mensch“, erklärt Bürgermeisterin Bettina Weist.

Neben der Bürgermeisterin werden auch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Stadtverwaltung an der Aktion „Ein grünes Band, das verbindet!“ teilnehmen. Mit einem Foto von sich samt Band, das auf den Tag der Kinderhospizarbeit aufmerksam macht, wollen sie ihre Solidarität bekunden.

Grüne Bänder auch an den Fahrzeugen von Feuerwehr und ZBG

Wie auch schon in den Jahren zuvor, wird das Band der Verbundenheit auch an einigen städtischen Dienstwagen, an Feuerwehrfahrzeugen und an den Müllwagen des ZBG befestigt. Unter dem Motto „Lasst uns Deutschland grün erleuchten“ sollen möglichst viele Gebäude, Geschäfte oder auch Fenster grün beleuchtet werden. Die Farbe Grün hat dabei eine symbolische Bedeutung.

Mit der Beleuchtungsaktion soll auf die Situation von jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und deren Familien aufmerksam gemacht werden. Auch der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe, der seinen Sitz in Gladbeck hat, leistet seit Jahren diese wertvolle Arbeit und stärkt Betroffene. Die Mitarbeiter des Jugendhospizdienstes informieren gerne über ihre Arbeit und auch die besondere Bedeutung des Gedenktages am 10. Februar.

Informationen gibt es auch auf der Homepage www.deutscher-kinderhospizverein.de