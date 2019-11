Gladbecker setzen ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung

Gladbeck. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz steht am 25. November im Fokus eines Aktionstages am Rathaus in Gladbeck. Was alles geplant ist.

Für die eine ist es ein Spruch, für die andere eine unpassende Berührung, für manch andere ein bestimmter Blick: Sexuelle Belästigung kann viele Facetten haben. Spätestens seit der „Me too“-Debatte ist das Thema in der öffentlichen Diskussion präsent. Und sexuelle Belästigung kann überall passieren – auch am Arbeitsplatz. Am diesjährigen Tag gegen Gewalt an Frauen am kommenden Montag, 25. November, steht das Thema bei einer Veranstaltung des „Arbeitskreises gegen Gewalt in der Familie“ unter Federführung der Frauenberatungsstelle im Fokus. „Es ist kein Thema, das so weit weg von uns ist wie etwa weibliche Genitalverstümmelung“, so Gleichstellungsbeauftragte Ulla Habelt. Das Thema gehe jeden an, „der arbeiten geht“.

Unter dem Motto „Frei leben ohne Gewalt“ werden um 14 Uhr am Rathaus Fahnen der Frauenrechtsorganisation „Terre des Femmes“ gehisst. Auch weitere Institutionen, darunter VHS, Caritas, andere Beratungsstellen, aber auch Privatpersonen, sind ebenfalls aufgerufen, sich zu beteiligen und Fahnen zum Zeichen gegen Gewalt an Frauen aufzuziehen.

Gladbeck Die Veranstaltung am 25. November ist öffentlich Die Veranstaltung am Montag, 25. November, ist öffentlich. Jeder ist herzlich willkommen. Für die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung gibt es an diesem Tag noch ein zusätzliches Angebot, ein WenDo-Workshop (Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen). Der Vortrag und die Fahnen-Aktion werden ergänzt von einem Info-Stand zum Thema sexuelle Belästigung.

Um 14.30 Uhr geht es mit einem Vortrag der Diplom-Psychologin Charlotte Diehl von der Universität Bielefeld im Ratssaal weiter. „Charlotte Diehl hat umfangreich zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz geforscht und wird unter anderem Mechanismen und Strukturen erläutern, die dahinter stecken“, sagt Saskia Meyer, Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle.

Jeder Belästigung muss der Arbeitgeber nachgehen

Der Aktionstag soll betriebliche Auswirkungen und persönliche Folgen aufzeigen, es soll aber auch darum gehen, was Arbeitgeber gegen sexuelle Belästigung tun können. „Viele wissen gar nicht, dass der Arbeitgeber auch Pflichten hat“, so Meyer. Dazu zähle, dass jeder Belästigung nachgegangen werde und die Beschäftigten geschützt werden müssten. Auch muss im Unternehmen ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen. „Wir wünschen uns, dass auch einige Arbeitgeber am Montag kommen werden, um sich zu informieren.“ Die Zeit der Aktion, Beginn um 14 Uhr, sei nicht gerade arbeitnehmerfreundlich, aber: „Wir hoffen, dass einige auch während ihrer Arbeitszeit kommen können“, so Ulla Habelt.

Sexuelle Belästigung, so die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle, fange für jeden Menschen woanders an. Jeder habe seine individuelle Grenze. „Wenn ein Chef die Hand auf die Schulter seiner Sekretärin legt, kann das auch schon sexuelle Belästigung sein. Die Frage ist immer, ob die entsprechende Handlung auch umgekehrt möglich wäre“, erklärt Mitarbeiterin Susanne Dillner. Wäre es nicht vorstellbar, dass die Sekretärin dem Chef die Hand auf die Schulter legt, kann die Handlung des Chefs schon eine Belästigung sein. Denn: „Bei sexueller Belästigung geht es nicht um Sex, sondern um Macht“, so Meyer.

Die Frauenberatungsstelle bietet für Betriebe auch Workshops zum Thema sexuelle Belästigung an. Terminvereinbarung unter: