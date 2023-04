Gladbecker Seniorin fällt auf falschen Handwerker rein

Gladbeck. Eine Seniorin in Gladbeck wurde Opfer eines falschen Handwerkers. Der Mann stahl Geld und Schmuck. Die Polizei mahnt eindringlich Vorsicht an.

Eine über 80-jährige Frau aus Gladbeck ist Opfer eines Betrügers geworden. Der Täter hatte sich als Handwerker ausgegeben. Er erbeutete Geld und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise und gibt Tipps, wie man sich vor Trickbetrug schützen kann.

Dem Bericht zufolge klingelte am Mittwoch (19. April) gegen 13 Uhr ein unbekannter Mann an der Haustür an der Lange Straße und gab sich als Handwerker aus. Er erklärte der Seniorin, dass es im Nachbarhaus einen Wasserrohrbruch gegeben habe und er deshalb auch in ihre Wohnung müsse. Während die Frau im Badezimmer das Wasser laufen ließ, nutzte der Unbekannte offenbar die Gelegenheit und durchsuchte das Schlafzimmer. Als die Gladbeckerin wenig später nach dem Handwerker rief und dieser nicht reagierte, bemerkte die Frau das durchwühlte Schlafzimmer. Der Mann war inzwischen fort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Geld gestohlen.

Lesen Sie auch:

Der falsche Handwerker wurde wie folgt beschrieben: schätzungsweise 35 Jahre, etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare, dunkler Teint, gepflegte Erscheinung. Der Unbekannte trug eine Jacke mit einem großen schwarz-weißen Karomuster, eine weiße Hose mit schwarzen Streifen und Taschen („Arbeiterhose“). Er habe Deutsch ohne Akzent gesprochen.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Um sich vor Betrügern zu schützen, gibt die Polizei noch einmal die Hinweise: „Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung oder ins Haus! Das gilt auch für Handwerker, die Sie nicht selbst bestellt haben oder die nicht (von der Hausverwaltung etc.) angekündigt wurden.“ Der eindringliche Appell lautet: „Beim geringsten Zweifel: Rufen Sie die Polizei an!“

Informationen zum Thema „Betrug“ sind auch zu finden auf der Internetseite: http s://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen im Bereich Lange Straße gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0800/2 36 11 11 anzurufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck