Gladbecker Senioren malen „Lebensfreude trotz Corona“

Gladbeck. Gladbecks Seniorenberatung und Seniorenbeirat starten Malaktion. Bilder zum Thema „Lebensfreude trotz Corona“ sollen das Fritz-Lange-Haus zieren.

Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie ruhen derzeit viele Gewohnheiten und Beschäftigungen. Auch der städtischen Seniorenberatung und dem Seniorenbeirat in Gladbeck sind nur eingeschränkt Aktivitäten möglich. Doch das Team hat sich etwas einfallen lassen.

In Anlehnung an das Zitat „Kunst hinterlässt Spuren der Freude und der Heilung, wenn wir uns darauf einlassen“ hat sich die Seniorenberatung gemeinsam mit dem Seniorenbeirat überlegt, eine Mal-Aktion für ältere Menschen ins Leben zu rufen. All diejenigen, die kreativ sind, gerne malen oder es einfach mal ausprobieren möchten, haben nun die Gelegenheit dazu.

Stichtag für die Teilnahme an der Malaktion ist der 30. Juni

Interessierte können bis Mittwoch, 30. Juni, ein Bild maximal in DIN-A2-Format zum Thema „Lebensfreude trotz Corona“ malen oder zeichnen. Die Werke sollen die Fenster und während Zeit, in der das Fritz-Lange-Haus für die Bundestagswahl als Briefwahlbüro dient, auch die Wände verzieren. Für die Veröffentlichung der Bilder können bei Interesse auch Namen und Alter angegeben werden. Für die Abgabe der Bilder ist eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 02043 / 99-2775 erforderlich.

