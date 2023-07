Gladbecker Schwestern (14 und 11) nehmen an RTL-Show teil

Gladbeck. Bei einer RTL-Show am Samstagabend müssen Kandidaten ihr Können auf einem Trampolinparcours beweisen – zwei Gladbeckerinnen sind dabei.

Ein riesiges Trampolin steht im Garten hinter dem Haus von Familie Banken in Ellinghorst, die beiden Schwestern Leonie (14) und Nele (11) verbringen hier einen Großteil ihrer Freizeit. Dabei geht es ihnen nicht nur ums fröhliche Umherspringen, sie haben vielmehr große Ambitionen – mit ihrer Trampolinleidenschaft haben sich die Gladbeckerinnen erfolgreich bei der RTL-Show „Big Bounce“ beworben, die am Samstag (22. Juli) ab 20.15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt wird.

„Wir waren schon während der ersten beiden Staffeln von ,Big Bounce’ große Fans, weil wir Trampolinspringen lieben. Da war es für uns gar keine Frage, dass wir uns selbst mal dort bewerben möchten“, erzählt Leonie Banken begeistert. Bei „Big Bounce“ treten Kandidaten zwischen neun und 61 Jahren gegeneinander auf verschiedenen Trampolinparcours an. Dabei müssen sie Hindernisse aller Art überwinden – beispielsweise riesige Türme, die übersprungen werden müssen, oder wackelige Flächen, von denen die Kandidaten nicht herunterfallen dürfen. Nach mehreren Vorrunden und einem Halbfinale geht es im Finale schließlich um einen Gewinn von 50.000 Euro.

Gladbecker Schwestern hatten bei RTL-Show die Chance auf 50.000 Euro

Eine Menge Geld, auch für die Gladbecker Schwestern. Das Geld sei allerdings nie der Grund gewesen, warum die beiden bei der Trampolinshow mitmachen wollten. „Wir haben einfach riesigen Spaß auf dem Trampolin und wollten dabei sein, um den riesigen Parcours ausprobieren“, berichtet Nele. Im Sommer vergangenen Jahres reichten die Banken-Schwestern ihre Bewerbungen für die dritte Staffel ein. Leonie erinnert sich: „Erstmal mussten wir ganz viele Fragen beantworten, bestimmt hundert Stück. Zum Beispiel was für Sport wir machen oder was wir mit dem Gewinn machen würden. Das war die schwerste Frage, weil wir ja gar nicht an den Gewinn gedacht haben bei unserer Bewerbung.“

Die neun Jahre alte Nele Banken war eine der jüngsten Kandidatinnen bei der RTL-Show „Big Bounce“. Foto: Markus Hertrich / RTL

Zusätzlich mussten Nele und Leonie Fotos und Videos von sich einschicken, danach wurden Telefon- und Videocastings durchgeführt. Von Runde zu Runde kamen beide Schwestern weiter, bis sie schließlich zu einem Sprungcasting nach Köln eingeladen wurden. Mutter Nina Banken erzählt: „Als wir dort den Parcours gesehen haben, auf dem die Mädels ihr Können zeigen sollten, haben mein Mann und ich erstmal gedacht: Das schaffen die nicht, die Hindernisse sind viel zu hoch.“

Doch Leonie und Nele sprangen mit Bravour über die Hindernisse, „so schwer war das gar nicht“, meint die elfjährige Nele. Ihre Eltern waren baff, auch der Sprungkoordinator von RTL sei sehr zufrieden gewesen – so schafften es beide Schwestern aus mehr als 3000 Bewerbern schließlich als zwei von 240 Kandidaten zur Aufzeichnung der Sendung im Februar. Dafür trainierten die Gladbeckerinnen täglich in ihrem Garten und fuhren einmal in der Woche in eine Trampolinhalle nach Dortmund. Leonie berichtet stolz: „Dort konnten wir auf einem Parcours unsere Zeit stoppen. Als wir mit dem Training angefangen haben, haben wir etwa 40 Sekunden gebraucht, kurz vor der Aufzeichnung waren es dann nur noch zwölf Sekunden – wir konnten uns also super steigern.“

Aufzeichnung in den Niederlanden in riesiger Halle und mit vielen Kameras

Für die Aufzeichnung reiste die Familie nach Breda in die Niederlande, wo in einer großen Halle der Parcours für die Sendung aufgebaut war. „So eine riesige Halle habe ich wirklich noch nie gesehen“, erzählt Leonie. Ausprobieren durften die Gladbeckerinnen den Parcours vor der Aufzeichnung nicht – sie hatten nur einen Versuch, sich vor den Kameras zu beweisen und sich im Duell gegen jeweils eine andere Kandidatin durchzusetzen. Die Regeln dabei waren einfach: Welcher Kandidat zuerst den Buzzer am Ende des Parcours drückt, kam eine Runde weiter. Schafften beide Kandidaten den Parcours nicht innerhalb von vier Minuten, schieden beide aus.

Ob sich Leonie Banken im Trampolin-Parcours gegen ihre Gegnerin durchsetzen konnte, können die Zuschauer am Samstag (22. Juli) ab 20.15 Uhr live mitverfolgen. Foto: Markus Hertrich / RTL

Zuerst waren die beiden Schwestern besorgt, dass die vielen Kameras, die überall im Raum – „sogar von der Decke“ – hingen, sie ablenken könnten. Schließlich war es ihre erste Erfahrung im Fernsehen, während andere Kandidaten schon öfter bei Shows teilgenommen hatten. „Aber als wir dann dran waren, haben wir alles um uns herum vergessen und waren voll fokussiert“, sagt Nele.

Nele schied allerdings gemeinsam mit ihrer Gegnerin im Parcours aus, weil sie ein wackeliges Hindernis nicht bewältigen konnten. Zu ihrer Enttäuschung wird ihr Lauf am Samstag nicht ausgestrahlt. Leonies Lauf hingegen ist ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen – wie sie sich geschlagen hat, darf Leonie bisher nicht erzählen. „Es soll ja spannend bleiben“, so die Gladbeckerin. Schwierig sei es allerdings schon gewesen, niemandem davon zu berichten. „Bis vor einer Woche durften wir ja nicht mal erzählen, dass wir überhaupt an der Aufzeichnung teilgenommen haben“, ergänzt ihre Mutter Nina.

