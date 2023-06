Gladbecker Schulen: Hier gibt’s kostenfreie Periodenprodukte

Fünf weiterführende Schulen in Gladbeck bieten bereits kostenfreie Menstruationsartikel an. (Symbolfoto)

Gladbeck. Die Stadt bietet Gladbecker Schulen Automaten mit kostenfreien Periodenprodukten an – eine Schule hat das Angebot schon wieder eingestellt.

An fünf weiterführenden Schulen in Gladbeck werden zurzeit kostenfreie Menstruationsartikel angeboten. Ein einjähriges Pilotprojekt an drei Schulen in der Stadt zeigte, dass das Angebot bei den Schülern sehr gut ankommt und häufig genutzt wird, sodass es im April dieses Jahres auf alle weiterführende Schulen ausgeweitet wurde. Doch nicht alle Schulen nehmen das Angebot war und stellen solche Hygieneautomaten bereit.

Die unscheinbaren Automaten hängen in der Mädchentoilette oder im Sekretariat: über ein kleines Ausgabefach erhalten alle Schülerinnen, die Bedarf an Periodenprodukten haben, Binden und Tampons. Zuerst wurden die Automaten im Rahmen eines vom Schulausschuss beschlossenen Pilotversuchs an drei Gladbecker Schulen aufgehängt: An der Erich-Fried-Schule, der Erich-Kästner-Realschule und dem Heisenberg-Gymnasium. Zwischen Februar 2022 und Februar 2023 testeten die Schulen, wie die Automaten bei den Schülern ankommen. Dafür stellte die Stadt 370 Euro bereitet.

Kostenfreie Periodenprodukte an Gladbecker Schulen kommen gut an

Die Rückmeldungen der Schulen nach dem Versuchszeitraum waren weitestgehend positiv. Stadtsprecher David Hennig berichtet: „Die Erich-Kästner-Realschule und das Heisenberg-Gymnasium hatten der Verwaltung sehr gute Rückmeldungen zur Nutzung der Hygieneartikel in den Automaten gegeben“. An der Erich-Fried-Schule wiederum habe der Versuch aufgrund von Vandalismus frühzeitig abgebrochen werden müssen.

Dennoch verlief der Versuch insgesamt so erfolgreich, dass die Stadt das Angebot im April 2023 auf alle weiterführenden Schulen in Gladbeck ausweitete. Hennig erzählt: „Mitte Februar 2023 wurde eine Abfrage durch die Schulverwaltung an den übrigen weiterführenden Schule durchgeführt, ob diese ebenfalls das Angebot nutzen möchten.“ So hängen seit etwa einem Monat auch an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule zwei Automaten, dem Ratsgymnasium ein Automat und dem Riesener-Gymnasium ebenfalls ein Automat.

Automaten mit Menstruationsartikeln hängen an verschiedenen Orten in der Schule

Die Orte, an denen die Automaten hängen, sind unterschiedlich. Hennig erklärt: „An der Erich-Kästner-Realschule befinden sich die Automaten beispielsweise im Sekretariat und am Heisenberg-Gymnasium in der Mädchentoilette im Bereich der Oberstufenschülerinnen.“ Die Auffüllung erfolge durch die Sekretärinnen, welche einen reibungslosen Ablauf mit wenig Aufwand bestätigten.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Zudem habe die Verwaltung gerade erst auf Wunsch der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule einen weiteren Automaten für die erst kürzlich eingeweihte Traglufthalle bestellt. Hier findet seit April der Sportunterricht für die Schülerinnen und Schüler statt. Die Kosten für die Anschaffung eines Automaten mit Menstruationsartikeln liegen bei rund 150 Euro pro Schule, dazu kommen rund 60 Euro für die Nachbefüllung pro Jahr pro Schule.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck