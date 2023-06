Gladbecker Schule für Orientierungsprogramm ausgezeichnet

Gladbeck. Eine Gladbecker Schule hat zum vieren Mal eine Auszeichnung erhalten. Begründung: Die Schüler werden „großartig“ auf die Berufswahl vorbereitet.

Zum vierten Mal ist eine Schule in Gladbeck mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet worden – eine Ehrung für ausgezeichnete Orientierungsangebote, die Schülerinnen und Schüler auf die Zeit nach der Schule vorbereiten. Die Erich-Kästner-Realschule in Brauck ist damit eine von 13 Schulen in der Region, die diese Auszeichnung in diesem Jahr erhalten hat.

Lesen Sie auch:

Seit 2006 wird das Berufswahl-Siegel von einer 30-köpfigen Jury an Schulen vergeben. Diese setzt sich zusammen aus Vertretern der Bereiche Wirtschaft, Bildung und Medien. Anhand eines Kriterienkatalogs werden die Schulen hinsichtlich ihrer Studien- und Berufsorientierung bewertet. Dabei wird unter anderem einbezogen, ob die Schüler an einer Schule Praxiserfahrungen erhalten, beispielsweise durch Praktika und Schülerprojekte, und ob die Berufsorientierung in den Unterricht eingebettet wird.

Viele Jugendliche fühlen sich nicht auf Berufswahl vorbereitet

„Junge Menschen wissen oft nicht, wo ihre Stärken liegen, welcher Beruf zu ihnen passt und welche beruflichen Möglichkeiten sie haben“, so das Netzwerk Berufswahl Siegel. Umso wichtiger sei es, dass die Schulen bei der Berufswahl helfen. Nach Angaben des Netzwerkes fühle sich die Hälfte aller Jugendlichen in Deutschland nicht gut über berufliche Möglichkeiten informiert.

„Sie leisten Großartiges, um Ihre Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in der Schule zu begleiten und eben auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten. In einer komplexen Welt bieten Sie Orientierung: mit Initiative, Verstand und Herz“, begann Brita Granica von den Arbeitgeberverbänden Ruhr/Westfalen ihre Rede bei der Übergabe der Auszeichnungsurkunden. Insgesamt wurden vier Schulen im Kreis Recklinghausen ausgezeichnet, darunter auch die Gladbecker Erich-Kästner-Realschule. Dazu kommen sieben Schulen in Bochum, eine in Herne und eine in Bottrop.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook ++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck