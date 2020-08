Gladbecker schärfen bei der Rebeq den Blick fürs Schöne

Gladbeck. In einem Foto-Workshop lernten Teilnehmer den Umgang mit dem Smartphone. Das Rebeq-Projekt soll Chancen verbessern. Eine Fortsetzung ist geplant.

Tatkräftig packten die Teilnehmer an, um ihre Werke in Szene zu setzen und die Räumlichkeiten der Rebeq GmbH auf dem Krusenkamp 24 mit zehn großformatigen Leinwänden zu verschönern. Vorausgegangen war ein fünfwöchiger Foto-Workshop mit Hilfe der Smartphones.

Auf den Spaziergängen im Quartier schärfte die Gruppe ihren Blick für das Schöne in Gladbeck. So konnte den Teilnehmern ein Stück Heimat nähergebracht werden. Bevor es in die Quartiere ging, wurden rechtliche Grundlagen vermittelt, wie Datenschutz und das Recht am eigenen Bild.

Gladbeck: Wegen der positiven Resonanz ist eine Fortsetzung geplant

Die Foto-Fans setzten sich mit den Möglichkeiten ihrer Geräte auseinander und erhielten Einblicke in die Bildbearbeitung. Mit der Präsentation der Bild-Leinwände erhalten die Beteiligten ein sichtbares und nachhaltiges Ergebnis ihres Projektes. Wegen der positiven Resonanz ist im Winter eine Fortsetzung geplant.

Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – Biwaq ist das ESF-Bundesprogramm des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat für die Quartiere des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“. Ziel des Angebotes: die Verbesserung der Chancen für die Menschen in diesen Quartieren.

Dazu setzt das Programm Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) ein. Ein besonderer Fokus liegt vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Digitalisierung auf der digitalen Inklusion. BIWAQ richtet sich an Bewohner ab 27 Jahren hauptsächlich aus den Quartieren Gladbeck-Mitte, Butendorf und Brauck.