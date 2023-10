Gladbecker rettet exotische Tiere: „Gibt zu wenig Hilfe“

Gladbeck. Manuel Krauß rettet Leguane, Schlangen und mehr, sie dürfen in seinem Aquaristik- und Terraristik-Fachgeschäft leben. Zu Besuch im Dschungel.

Feuchte Luft, irgendein Insekt zirpt. Der Baumpython schlummert zusammengerollt auf einem Ast, die grünen Leguane beäugen die Menschen, die da durch den Dschungel streifen, äußerst kritisch. Der Waran weiter hinten zischelt, ein kleiner Wasserfall plätschert, die Schützenfische warten geduldig auf unvorsichtige Fliegen, die sie aus der Luft spritzen können.

Dschungel also, durch und durch, und das mitten in Gladbeck, in Zweckel, um genau zu sein. Noch genauer: im ADM-Shop; das steht für Aqua-Design-Manuel, und Manuel, das ist Manuel Krauß. In Gladbeck betreibt er einen der führenden Läden für Aquarium- und Terrarium-Design in Deutschland, soll heißen, er verkauft Holz, Wurzeln, Steine, mit denen Tierfreunde ihre Glaskästen einrichten. Aber wieso dann der Dschungel und die Tiere? Und wie kommt man überhaupt zu so einem Beruf?

Ein Gladbecker Geschäft als Oase für exotische Tiere in Not

„Im Prinzip ist es der Klassiker“, sagt Krauß, „Hobby zum Beruf gemacht.“ Heute ist der Gladbecker 32 Jahre alt, schon mit 16 regte sich sein Interesse für exotische Tiere. „Ich habe damals auch Exoten in Not aufgenommen, bis kein Platz mehr war“, dann ging es beruflich aber erstmal durch die Weltgeschichte. Als „Aquascaper“ nämlich, jemand, der Aquarien und Terrarien in kleine Mini-Landschaften verwandelt. Vor zwei Jahren, mitten in der Pandemie, eröffnete Manuel Krauß dann seinen Laden in Zweckel.

Welcome to the Jungle: Manuel Krauß’ ADM-Shop in Gladbeck ist mehr als nur ein Laden für Aquaristik und Terraristik. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

„Und da hab’ ich mir gedacht: Bevor ich hier nur Paletten mit Ware hinstelle, baue ich mir meinen Dschungel auf und rette Tiere. Gibt schließlich genug, die Hilfe brauchen.“ Denn die Schlangen, Leguane, Fische und so viele mehr, die in Zweckel in den selbstgebauten Terrarien leben, verkauft Manuel Krauß nicht, er vermittelt sie auch nicht. Er rettet sie.

Tierheime, Vereine für Hunde aus Rumänien – aber für Exoten gibt es nichts

„Hier weiß ich, dass es ihnen gut geht“, sagt er, ihre Unterbringungen baut er stets größer, als es die Anforderungen verlangen und richtet sie so nah wie möglich am natürlichen Biotop der Tiere ein. Tuc zum Beispiel, einer der grünen Leguane, kommt aus einem Tierheim in Kiel, andere Bewohner des ADM-Shops wurden von ihren Vorbesitzern abgegeben. Die Tiere dürfen in Zweckel leben, bis sie eines natürlichen Todes sterben. „Es gibt zu wenig Exotenhilfe“, begründet Krauß sein Engagement. „Es gibt Tierheime, Vereine für Hunde aus Rumänien, aber für Exoten gibt es quasi nichts.“

Holz und Steine: Der ADM-Shop in Gladbeck hat alles, was das Aquaristik- und Terraristik-Herz begehrt, direkt importiert aus Asien. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Dabei sind die in deutschen, in Gladbecker Haushalten gar nicht so selten, wie man denken könnte. „Wenn der Nachbar einen Hund hat, dann siehst du ihn beim Gassigehen. Ob er noch eine Boa zuhause hat, kannst du in der Regel nicht sagen.“ Dass in Gladbeck äußerst viele Reptilien- und Amphibienhalter leben, sieht der Experte am Absatz seiner lebendigen Futtertiere, also Grillen und Konsorten. „Damit fülle ich hier in der Stadt eine Marktlücke, entsprechend gut kann ich einschätzen, wie viele Exoten-Halter es hier gibt. Es sind einige.“

„Leute haben keinen Bock mehr auf die Tiere“

Retten kann er momentan allerdings keine Tiere mehr, zumindest keine großen, die Kapazität ist erschöpft. Im Prinzip, erklärt Manuel Krauß, habe die Exoten nach Corona dasselbe Schicksal ereilt wie Hunde oder Katzen. „Es klingt blöd, aber in erster Linie haben die Leute keinen Bock mehr auf die Tiere“, sagt er, hin und wieder verändere sich auch die Lebenssituation der Halter, durch einen Umzug etwa. Was das Problem zusätzlich befeuert: „Wenn du willst, kannst du dir in Deutschland eine lebende Schlange per Post bestellen. Das kontrolliert keiner, die kommt dann im Paket bei dir zu Hause an.“

Kleines Nickerchen: Auch diesen Baumpython hat der Gladbecker Manuel Krauß gerettet, das Tier darf jetzt in seinem ADM-Shop leben. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Letztendlich sei es die gleiche Frage wie bei gewöhnlichen Haustieren, die man sich stellen müsse: Kann ich für das Tier sorgen? Und kann ich auch sein ganzes Leben für das Tier sorgen? „Denn Leguane zum Beispiel, die werden gerne mal 20 Jahre alt. Das bedenken viele nicht. Dazu sind sie noch beliebt bei Menschen, die eine Phobie vor Futtertieren haben, Leguane sind nämlich Vegetarier.“ Obendrauf sind junge Leguane auch noch ziemlich klein, werden aber gut und gerne zwei Meter lang. Für ausgewachsene Tiere sei das angeschaffte Terrarium deswegen oft zu eng, „das ist so, als würden wir in einem Dixi-Klo leben“.

Gladbecker importiert seine Ware direkt aus Asien

Deswegen hilft Manuel Krauß, wo er kann, begutachtet auf Wunsch auch Tiere, gibt Tipps und schickt die Besitzer im schlimmsten Falle zum Fachtierarzt. Seine Tierrettung finanziert der Gladbecker derweil mit den „Einrichtungsgegenständen“ für Aquarien und Terrarien – „und mein eigenes Leben ja auch noch“, grinst Krauß. Vorteil für ihn und seine Kunden: Die Ware kommt direkt vom Produzenten, meist in Asien, Manuel Krauß importiert selbst. Die Kontakte hat er aus seiner Zeit als Aquascaper, „vor Corona war ich selbst in China und hab mir die Sachen angeguckt, die sollen ja auch eine gute Qualität haben“. Seine Kunden freuen sich – und die geretteten Exoten im Zweckeler Dschungel auch.

>> DER ADM-SHOP IN GLADBECK

Der ADM-Shop von Manuel Krauß liegt im Herzen von Zweckel, an der Beethovenstraße 27.

Telefonisch ist das Geschäft unter 0177 47 52 17 5 erreichbar.

Im Internet ist der ADM-Shop unter admscaping.de und auf Facebook vertreten.

