Ein Randalierer rief in Gladbeck die Polizei auf den Plan.

Polizei Gladbecker Randalierer muss Nacht in der Zelle verbringen

Gladbeck. Ein Tatverdächtiger richtete in Gladbeck offenbar im Rausch 300 Euro Sachschaden an. Die Polizei war mit einem Hundeführer im Einsatz.

Eine aufmerksame Zeugin rief in Gladbeck am Donnerstagabend die Polizei , nachdem sie gesehen hatte, wie ein junger Mann auf der Händelstraße randalierte. Der Mann soll dabei gegen 18.20 Uhr gegen mehrere Autos und Mülltonnen getreten haben. Das hatte für den Wüterich Konsequenzen...

Gladbeck: Der Tatverdächtige trat an einem Auto den Außenspiegel ab

Wie sich herausstellte, war an einem Auto der Außenspiegel abgetreten worden. Der verdächtige Mann lief laut Bericht anschließend in Richtung Tunnelstraße/Feldhauser Straße. Dort hatte er nach Angaben von Zeugen gegen ein Auto gespuckt und war dann in eine Tankstelle geflüchtet.

Dort stellten Polizisten den Tatverdächtigen und kontrollierten ihn. Auch ein Hundeführer war mit im Einsatz. Der 22-Jährige aus Gladbeck wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.

Weil er offensichtlich betrunken war, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Nach der Ausnüchterung konnte der junge Mann wieder nach Hause. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

