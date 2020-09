Gladbecker Paketzusteller mit Messern überfallen

Gladbeck / Recklinghausen. Unbekannte Männer stoppten das Zustellungsfahrzeug. Sie entkamen in einem VW Touran mit rund 40 erbeuten Paketen. Zeugen der Tat werden gesucht.

Ein junger Paketzusteller aus Gladbeck ist am Freitagmittag mit Waffengewalt überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter entkamen mit 40 Paketen.

Wie der 19-Jährige gegenüber der Polizei angab, hätten ihn Unbekannte in Recklinghausen gestoppt. Gegen 12.30 Uhr sei er von Insassen eines VW Touran durch Hupen und Handzeichen auf der Uferstraße dazu aufgefordert worden, das Zustellungsfahrzeug anzuhalten. Dann seien zwei mit einem Messer bewaffnete Männer an sein Fahrzeug gekommen und hätten ihn aufgefordert, im Wagen sitzenzubleiben.

Räuber unterhielten sich in einer ausländischen Sprache

Komplizen der Räuber öffneten dann den Transporter und luden etwa 40 Pakete in ihren Fluchtwagen, den grauen VW Touran mit vermutlich belgischem Kennzeichen. Die Männer hätten sich dabei in einer ausländischen Sprache unterhalten, so die weiteren Angaben des Gladbeckers. Anschließend stiegen die Unbekannten in den VW und flüchteten.

Um Hinweise zur Tat oder den Tätern bittet das Fachkommissariat (0800 2361 111).