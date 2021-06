Gladbecker Marokko-Projekt macht sich selbstständig

Gladbeck. Die Förderung der NRW-Landesregierung wurde eingestellt. Jetzt wollen vier jungen Marokkaner ein eigenes Unternehmen gründen.

Erfreuliche Nachricht aus Nordafrika. Teilnehmer des mit Gladbecker Hilfe ermöglichten Förderprojekts „Miteinander in Marokko“ wollen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Damit ist das Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu wollen, von Initiatorin Lis Hühnerbach erfüllt.

+++ Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck. +++

Zur Erinnerung: Die Gladbeckerin war entsetzt von einem Marokko-Urlaub heimgekehrt. Sie hatte beobachtet, dass einerseits eine hohe Jugendarbeitslosigkeit herrscht und andererseits, aufgrund eines fehlenden Versorgungssystems, viele gehbehinderte arme Marokkaner ans Haus gefesselt sind, da sie sich keinen Rollator oder Rollstuhl leisten können. Lis Hühnerbach wurde aktiv, sammelte in Gladbeck von Privatpersonen und Einrichtungen Sachspenden, die in Kooperation nach Marokko gebracht wurden. Mit Förderung der Landesregierung konnte eine kleine Werkstatt in Marrakesch eingerichtet werden, in der arbeitslose Jugendliche die gespendeten Hilfsmittel reparierten und warteten, um sie dann an Bedürftige auszugeben.

Ohne Förderung stand das Projekt vor dem Aus

Vier junge Marokkaner, die in dem von der Gladbeckerin Lis Hühnerbach initiierten Hilfsprojekt Mit-i-Ma (Miteinander in Marokko) gearbeitet haben, wollen sich selbstständig machen. Foto: Lis Hühnerbach

Nachdem die Förderung eingestellt wurde, stand das Projekt vor dem Aus. Den beteiligten jungen Männern drohte wieder die Arbeitslosigkeit, so dass sich Rabie Kadaoui, Mohamed Benbella, Othman Fallah und Aimane Sabou entschlossen haben, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Das Quartett hat ein kleines Dienstleistungsunternehmen gegründet, das auf den vier Säulen „Autowäsche, Klimaeinbau/-wartung, Elektroarbeiten und Verleih von Hilfsmitteln“ stehen soll.

Lis Hühnerbach will das Projekt ihrer einstigen Schützlinge noch ein wenig begleiten. „Ich habe den Arbeitseinsatz und die Motivation der vier jungen Männer zu schätzen gelernt. Daher bin ich gern bereit, ihr Vorhaben der Unternehmensgründung zu unterstützen und zu begleiten“, so die Gladbeckerin. Sie bittet erneut um Hilfe aus Deutschland, „damit der Plan klappt, dieses angestrebte Unternehmen aufzubauen und die anfallenden Kosten wie Miete, Materialanschaffungen, Versicherungen, Sozialabgaben, Steuern usw. im ersten Jahr der Selbstständigkeit aufbringen zu können“.

Um finanzielle Unterstützung wird gebeten

Spenden werden über den gemeinnützigen Marokkanischen Kultur- und Sportverein e. V. in Mülheim angenommen und nach Marrakesch weiter geleitet. Konto: Sparkasse Mülheim, IBAN DE80 362 500 00 0352 0012 79, BIC SPMHDE3EXXX, Verwendungszweck „Spende Services des Frères“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck