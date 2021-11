Gladbecker KoKi zeigt ein mehrfach ausgezeichnetes Drama

Gladbeck. Das Drama „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ ist am 19. November im KoKi zu sehen. Platzreservierungen sind bei der VHS Gladbeck möglich.

Keine leichte Kost: Das Kommunale Kino der Volkshochschule Gladbeck zeigt am Freitag, 19. November, um 18 Uhr das vielfach ausgezeichnete Drama „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“.

Zum Inhalt: Jacob (Steven Yuen) beginnt mit seiner Familie ein neues Leben auf einer kleinen Farm in Arkansas. Seine Frau Monica (Yeri Han) und die beiden Kinder David (Alan S. Kim) und Anne (Noel Cho) fühlen sich jedoch fremd in ihrer neuen Heimat. Als ihre schlagfertige Großmutter Soon-ja (Youn Yuhjung) aus Korea zu ihnen zieht, gelingt es dieser zusammen mit ihrem lebhaften Enkelsohn David auf unkonventionelle Art und Weise, der gesamten Familie den Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft zu ebnen.

Platzreservierungen für die Vorstellung sind in der VHS unter der Rufnummer 02043 / 99-24 15 oder per Email: vhs@stadt-gladbeck.de möglich. Es gilt für den Besuch der Vorstellungen die 3G-Regel, sodass ein Impf-, Genesenen- oder Schnelltestnachweis (nicht älter als 24 Stunden) plus Personalausweis am Einlass vorzulegen ist.

